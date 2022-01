El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va visitar dimarts les instal·lacions d’ICL a Súria, una decisió que cal suposar (no sabem en què va consistir el diàleg a porta tancada) que podem interpretar com un gest de bona voluntat i d’interès pel futur de l’empresa, una de les més importants de la Catalunya Central i un dels vectors de desenvolupament més importants del Bages. Que Aragonès es prengui la molèstia de posar-se les botes i conèixer personalment l’explotació coincidint amb l’inici d’una etapa nova sota la direcció del nou conseller delegat, Patricio Chacana, hauria de ser un bon senyal. De fet, el Govern català té encarada una inversió molt important en el col·lector i té a les mans una decisió molt important sobre el runam de Súria. La Generalitat ha de fer dues coses alhora: crear les condicions per fer que l’empresa prosperi i assegurar-se que ICL inverteix tot el que cal per ser sostenible. De vegades l’equilibri entre les dues coses no és fàcil, però la gestió dels darrers anys ha anat en aquesta direcció i cal culminar-ho.