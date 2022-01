La mort de l'Antoni s'afegeix al degoteig de pèrdua de talent, de persones d'una extraordinària vàlua, que pateix el nostre territori en els darrers temps. Exemple d'honestedat i compromís, el company conseller del grup assessor de Regió7 deixa l'empremta dels qui han viscut generosament al servei del país.

Ciutadà exemplar, va tenir Igualada en el nord de la seva activitat cultural, política i cívica. Nosaltres l'hem de recordar com el portaveu més prestigiós del batec anoienc en el nostre diari.

Equànime en la defensa de la personalitat igualadina en un diari "manresà", mai va deixar d'aportar el punt de vista encertat que podia garantir la sensibilitat anoienca en les pàgines de Regió7.

Com molts d'altres igualadins va col·laborar decididament des dels inicis en el projecte de dotar la seva comarca d'un rotatiu propi i diferenciat que fes diàriament de portaveu del potencial industrial, la creativitat cultural i l'extraordinària vida associativa d'Igualada i la seva àrea d'incidència. El repte va durar des del 1995 fins que el daltabaix global de l'economia iniciat el 2008 també va arrossegar i obligar a reformular el projecte periodístic de Regió7 a Igualada, tot i els suports aconseguits i els recursos esmerçats. Des de llavors, el compromís de Regió7 a l'Anoia es manté, però amb una única edició.

Quan el 2011 vam engegar el Consell Assessor de Regió7, l'Antoni Dalmau va acceptar formar-ne part en representació de l'Anoia, al costat d'altres persones representatives de l'ampli espectre social, econòmic i cultural del territori regiosetenc. Les seves aportacions per enfortir el debat intern, van ajudar que el Consell fos una bona eina d'assessorament per al director del diari. No hi ha massa rotatius que acceptin l'opinió externa, desinteressada, per a millorar els continguts i la pluralitat de la publicació. Regió7 sí que el gaudeix des de fa anys, i l'Antoni Dalmau i Ribalta n'ha estat membre destacat. Gratitud i reconeixement a la seva persona, al seu mestratge de compromís cívic.

Ens revolta la seva mort prematura i ens afegim al condol dels qui l'estimàvem. També el trobarem a faltar. Molt.