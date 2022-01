La culpa és de la pandèmia. Ni el cap d’any del 2020 ni el del 2021 vaig brindar pensant en una llarga llista de bons propòsits per als nous 365 dies. Ni del 2021 (així ha anat) ni del 2022 (creuem els dits). De fet, ni llista llarga ni llista curta. Me’n vaig oblidar. Completament. Un curtcircuit provocat, per segon any consecutiu, per un virus que ha trastocat els costums més arrelats: ni un caramel, van repartir els Reis d’Orient a Manresa.

De fet, de bon propòsit no en tenia cap per a aquest nou any que, oficialment, com les rebaixes, comença avui. El Nadal ja és història i més d’un deu donar gràcies a Déu, encara que sigui ateu. El gener, després del tortell, fa pujada. Però, segons sembla, també pot fer baixada. El cas és que aquesta setmana entre els escassos mails rebuts (a banda de les 22 millors ciutats per visitar el 2022, les alternatives a les pastilles per dormir o l’especial Nadal de la sèrie Crimen en el paraíso) en vaig rebre un que em va cridar l’atenció. Escric el títol: «Gener i a les 11 del matí, el millor moment per demanar un augment de sou». Enviat per UOC News. No ho tenia previst: ni rebre aquest correu ni demanar un augment de sou. Però tampoc tenia previst viure una pandèmia, per posar un exemple recent. El cas, novament, és que (i transcric literalment de l’informe), «UK Biobank, un biobanc que investiga la predisposició genètica i l’exposició ambiental al desenvolupament de malalties, va publicar fa poc una recerca amb dades de més de 88.000 persones i va concloure que les 11 del matí és la millor hora per demanar un augment de sou. Quin és el motiu? A aquesta hora del matí, l’hormona de l’estrès, anomenada cortisol, està força alta, de manera que qui vol sol·licitar aquest augment té prou energia per començar aquesta conversa. En paral·lel, també s’ha viralitzat un estudi elaborat per LinkedIn en la mateixa direcció: el millor mes per intentar un increment salarial és el gener». No pel cortisol dels caps sinó perquè «en aquesta època de l’any es gestiona la previsió de despeses del pròxim exercici». L’estudi adverteix que si l’empresa no passa un bon moment o es preveuen acomiadaments... millor no demanar l’augment de sou. Gràcies pel consell. M’ho apunto. No tenia cap bon propòsit per començar l’any però aquest podria ser el primer: em queden 17 dies (sense caps de setmana) per pujar al pis de dalt i trucar a la porta a les 11 del matí. Continuo llegint i l’informe de la UOC News m’envia a un enllaç: «Les dones negocien les pujades de sou amb menys èxit que els homes». Ja hi som! Concloc que ja no llegeixo més, no fos cas que l’hormona de l’estrès se’m col·lapsi abans de les 11 del matí i em quedi òrfena... de propòsit.