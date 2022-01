La població de Manresa de més de 65 anys ja suposa el 20,5% del total. El degoteig imparable a l’alça ja ha situat la xifra per damunt d’un de cada cinc ciutadans, i no sembla que s’hagi d’aturar. Amb tot, la xifra no és gaire diferent de la de Catalunya, només un 1% superior. El més rellevant és que, d’aquests ciutadans grans, el percentatge que té més de 85 anys és gairebé tres punts superior al de Catalunya. És el que s’anomena sobreenvelliment. I si bé la població de 65 o 75 anys encara té, en general, un estat de salut que li dona bona qualitat de vida i molta autonomia, per sobre d’aquesta edat les necessitats de cura i de serveis de salut són molt més elevades. Aquesta necessitat exigeix que la ciutat disposi de serveis assistencials adients. La població molt gran és una gran consumidora de recursos, i té dret a disposar-ne no només perquè qualsevol societat digna ha de donar una resposta digna a la qualitat de vida dels seus ancians, sinó perquè, a més a més, al llarg de la seva vida els ha pagat. Han estat una generació gens subvencionada que s’ha trencat el coll per tirar endavant la família i el país. Manresa ho ha de tenir present i esmerçar-hi el que cal.