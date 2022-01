«L’empresa Knauf celebra a Guixers una jornada sobre la sostenibilitat», notícia al Regió7 del 19 de novembre. És realment increïble la impunitat amb què aquesta empresa internacional es passeja per l’ample terme de Guixers deixant la seva petjada mortuòria per allà on passa, sense trobar a penes oposició en la majoria dels habitants; res d’il·legal òbviament, tota la paperassa en regla, d’això ja se’n deu encarregar el seu potent bufet d’advocats, ara bé: arranament de boscos sense cap mena de protecció legal, i tanmateix parlo d’alzinars, rouredes i bladars d’una riquesa que en altres indrets seria motiu de gelosa protecció, destrucció també de masies abandonades que daten del s. XVIII o abans, i també aquestes increïblement sense cap mena de protecció jurídica. Exagero? Aneu a veure si us plau per força al darrer indret on la Knauf hi ha clavat el seu ullal, encara hi sou a temps abans no desaparegui, parlo de la zona anomenada la Serra, amb la seva masia enrunada del mateix nom, un indret susceptible de ser protegit per la seva riquesa i diversitat forestal, per l’antiguitat de l’edifici i construccions adjacents, per la gràcia –sí, sí, la gràcia– de les seves múltiples feixes ara envaïdes pel boscam.

Fins quan la gran excusa, les engrunes dels llocs de treball que dóna a canvi de grans beneficis de capital internacional i de destrucció –i sí, destrucció d’un hàbitat natural i arquitectònic de fet irrecuperable, destrucció d’una part no menyspreable del terme de Guixers?