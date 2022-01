De tant en tant llegeixo als diaris, les queixes dels nostres polítics, sobretot municipals, sobre les dificultats per tirar endavant els ajuntaments per la seva feixuga burocràcia.

No m’han d’explicar res a mi, que ho he patit durant 33 anys i ha estat molt difícil treballar-hi quan vens de l’empresa privada i et submergeixes a papers, signatures i més papers.

No us ho explicaré amb detall, perquè us en faríeu creus dels documents, firmes i pèrdues de temps, per comprar qualsevol cosa necessària per al funcionament de la ciutat.

Però jo em pregunto: qui fa les lleis al nostre país?, jo tinc entès que els polítics en els respectius parlaments. Entenc que els polítics municipals tenen un partit darrere. Llavors, perquè cap partit, proposa simplificar, i actualitzar l’administració local per adaptar-la a les noves situacions

Ara, pel que veig, encara ho estem complicant més en contra de simplificar-ho, i algunes lleis tan absurdes com la de la gestió de dades ens porten a tots, i sobretot a les entitats a perdre el temps en paperassa totalment inoperativa.

Fetes les lleis, fetes les trampes

Animo als alcaldes a enfrontar-se a la burocràcia actual, per fer més eficaç la seva tasca, prou difícil, als Ajuntaments.