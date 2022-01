Any nou, vida nova? Res d’això, de moment. Hem acabat el 2021 i tot el cicle festiu de Nadal, però els arguments informatius bàsics continuen sent els mateixos des de fa mesos: la pandèmia del coronavirus persisteix amb més infectats que mai, les mascaretes segueixen sent l’ornament personal més visible, els preus van pujant cada dia desbocats, Pedro Sánchez torna a dir que la taula de diàleg amb Catalunya ara no toca perquè té temes més urgents i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reprèn la campanya contra el català i obliga un altre institut (a Vila-seca, al Tarragonès) a fer el 25% de les classes en castellà, a petició d’una sola família. És ben clar que no hem canviat d’etapa. Allò que caldria haver deixat de banda segueix del tot vigent i ja n’estem tips. Hauríem de tornar a celebrar Nadal, Cap d’Any i Reis per veure si el fred i les ventades que s’han anunciat per a aquests dies s’emporten d’una vegada tot allò que ja no volem reviure més.

I parlant de temes reiteratius, n’hi ha que són ben difícils de tractar si no se n’és especialista. O si han estat tan camuflats o embolicats que passen desapercebuts fins que algú ho descobreix i els destapa. És el cas, per exemple, de l’informe sobre la despesa militar real de l’Estat per al 2022, que el Centre Delàs d’Estudis per la Pau acaba de fer públic. La primera dada que sorprèn d’aquest estudi és l’import global de la despesa de caràcter militar: 22.796 milions d’euros, que gairebé són 62,5 milions per cada dia de l’any que acabem de començar. La segona qüestió que es constata és que aquest total de la despesa militar real supera en el 124% el pressupost oficial del Ministeri de Defensa, que és de 10.155 milions de cara al 2022. O sigui que la resta de despesa militar real, uns 12.641 milions d’euros, queda més o menys dissimulada a través de partides d’altres ministeris. La qüestió és complexa però està perfectament documentada en l’informe que s’ha esmentat. Davant d’aquestes dades, la primera pregunta que sorgeix és com és possible que aquesta qüestió sigui mantinguda i defensada per un govern estatal que s’ha autoqualificat com el més progressista de la història. I com es poden justificar despeses militars d’aquest volum en un moment que els recursos econòmics són urgentíssims d’aplicar per solucionar la greu crisi sanitària i econòmica que el país pateix des de fa gairebé dos anys. La conclusió final és clara: governi qui governi formalment, el lobby ultradretà continua sent el que domina realment els ressorts essencials de l’Estat.

Un dels àmbits en què aquesta preponderància ultradretana es fa més visible és en els òrgans judicials. Justament aquests dies, a causa dels moviments dels polítics catalans a l’exili, ha sorgit una polèmica sobre si han de predominar o no les decisions dels tribunals europeus per sobre de les dels tribunals de cada país membre de la Unió. Evidentment, el Tribunal Suprem espanyol propugna que les seves decisions són les que han de prevaler sobre les de la justícia europea. Però només ha obtingut el suport de Polònia i Romania, dos estats que precisament no són cap model de democràcia i que ja han estat sancionats per no haver acceptat decisions dels tribunals de la Unió. En castellà diuen allò de «Dime con quién andas y te diré quién eres». Queda clar, doncs, cap a quin costat s’inclinen els òrgans més destacats de la judicatura espanyola.