Els tres Reis són tres, ara per ara. Però tot podria passar, canviar, mutar, transformar-se i que fossin reines, que fossin negres, que fossin totis i que no vinguessin de l’Orient ni amb camell o carrossa pròpia, sinó en un carro o carrossa o el que fos compartit. I no passaria res, o tot. I tant és. M’admira com som capaços de mantenir i alimentar aquesta mentida tan gran i que fa tan i tan feliços els nostres infants. Una mentida que, quan saps la veritat, es transforma en la història més xula que et pugui passar. Perquè quan et fas una mica gran i ho saps, t’adones que els Reis són de veritat i això és per sempre.

Essent pare és un dels grans moments viscuts i ara, tot i que ja no em toca, la nit de Reis faig un Bizum inesperat i amb dedicatòria per a un dels meus fills. La màgia està garantida mentre hi hagi pares i mares i família sencera disposada a actuar mentint per mantenir el gran misteri. Tot i que ara, com en tot, surten veus educacionalment discordants sobre si és bona, o no, la cagarel·la dels Reis. Deixo el debat per a un altre any. I mentre a les cases la tradició es manté i s’incrementa, el que no està tan clar són les cavalcades. Als pobles petits no hi tenen cap problema: tres tractors o tres estris o tres remolcs o tres Reis sorgits del no-res i quatre torxes, i el misteri apareix i te’l trobes sense més parafernàlies que la pròpia màgia de l’aparició dels Reis en si.

A les ciutats la cosa es complica i els ajuntaments fan el que poden, amb la covid que ho ha acabat de complicar tot i els agents hiperventilats de Protecció Civil que acaben convertint l’operació cavalcada en una operació sense solució. Tan difícil és fer arribar els Reis sense morir en l’intent? La màgia ja està feta, només cal no trencar-la. En això, Manresa, ja em disculparan que m’hi fiqui, no se’n surt gaire bé, amb la cavalcada de Reis. Li surten desangelades, desanimades, fredes... I això que els que les fan les suen preparant-les, ho sé, n’estic segur, però els queda any rere any una corrua reial que perd la màgia per les cantonades. No sé on és ben bé el problema, si en el recorregut, en els components, o en el final, o en tot, però el problema persisteix, hi és, el tenen i no és culpa de la covid. Abans ja els passava. Potser no és qüestió d’encertar amb la parafernàlia, sinó amb l’ànima. Sort que els Reis són tan potents que ho superen tot, i encara que algunes cavalcades descavalquen –no es perdin el vídeo dels Reis d’Oropesa naufragant en una zodíac–, la nit de Reis és, sens dubte, una de les millors de l’any. I quan ets gran, t’adones que han estat de les millors nits de la teva vida.