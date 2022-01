Existeix un clar desequilibri en la qüestió de la fatiga pandèmica: nosaltres estem molt cansats, però el virus no n’està gens.

Divo. Djokovic forma part de la minoria dels éssers superiors. Els altres, conscients de la nostra mediocre vulnerabilitat, ens deixem punxar i seguim les recomanacions.

Model. Gerard Piqué només cobra 2,3 milions mensuals. Catalunya li ha d’estar agraïda per la renúncia a cobrar el doble. N’haurien de prendre exemple els mileuristes que amenacen de descontrolar la inflació exigint augments de cinquanta euros mensuals.

Mur. Ampli refús de la ciutadania espanyola als indults del Procés, segons una enquesta. Amb aquests vímets es teixeixen els límits del que es pot esperar, més enllà de la xerrameca del govern de torn.

Taula. Convocar la taula de diàleg en campanya electoral és dolent per a Pedro Sánchez, i fa tota la pinta que Espanya estarà en campanya des d’ara fins les municipals de l’any que ve. Com a mínim.

Waterloo. Laura Borràs veu el retorn de Puigdemont com una oportunitat per culminar la independència. Dir-ho al revés seria encara més segur: la independència suposaria una gran oportunitat per al retorn de Puigdemont.

Tall. Després de ser desqualificat per Pedro Sánchez, el ministre Garzón hauria de plegar amb un gran cop de porta, per dignitat personal i política. Especialment si està convençut que té la raó al seu costat

Bàsquet. D’acord amb el tòpic, un final de partit com el del Barça-Manresa és dels que fan afició. Val la pena posar la tele quan només li falten cinc minuts al cronòmetre (cinc minuts que acaben durant un quart). La resta del partit, tot el d’abans, és per als addictes.

Absurd. Els mots encreuats en finlandès no es responen amb paraules en italià, i viceversa. ¿Ho entenen, senyors inquisidors que estan crucificant en Llucià Ferrer i TV3 per no admetre una resposta castellana en la prova d’endevinar una paraula catalana?