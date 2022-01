Si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia és a relativitzar el significat de la paraula normal. El que avui és normal, demà ja no ho és i qui sap si ho tornarà a ser d’aquí a uns dies o potser no ho serà mai més. Amb les festes de Nadal ja passades i amb la represa del curs escolar podem dir que ahir vam tornar a la «normalitat». A la d’aquest moment, clar.

La normalitat d’aquest inici del segon trimestre ja no és la mateixa que teníem el 22 de desembre passat quan vam acomiadar el primer. Tampoc és igual a la que hi havia a principi de curs, ni un parell mesos més tard quan, fins i tot, es plantejaven flexibilitzar algunes mesures com treure la mascareta a les escoles. Tot i que abans de les festes nadalenques ja començàvem a veure les orelles al llop, amb un fort ascens de grups confinats en molts centres educatius, la incidència del virus encara era aleshores anecdòtica si la comparem amb la de les dues darreres setmanes, quan la sisena onada ha avançat desbocada i la variant òmicron ha tornat a trencar els esquemes.

Gestionar la incertesa no és una empresa fàcil. L’explosió de casos dels darrers dies ha obligat a canviar la manera de coordinar la pandèmia, també a les escoles, on ha calgut refer els protocols a dos dies vista de la represa del curs. Mantenir el mateix procediment amb l’alta incidència de casos actual hauria suposat amb molta probabilitat confinar un gran nombre de grups i, com a conseqüència tancar alguns centres educatius, un extrem que es vol evitar de totes totes. Per estalviar un degoteig constant de confinaments, si per aïllar una classe abans feia falta només un positiu, ara com a mínim n’hi ha d’haver cinc o el 20% de l’alumnat, unes noves ràtios que permetran complir el principal objectiu: mantenir les escoles obertes.

Es tracta de decisions complicades i d’un equilibri difícil davant una realitat en adaptació constant. Conciliació, logística, salut (física i mental), economia, socialització, desigualtat... Són massa ingredients a conjugar i de mal destriar. I quan s’ha de prioritzar mai es fa al gust de tothom. Partint de la base que de costos n’hi ha per totes bandes, alguns més elevats que altres, el batec de l’escola s’ha de mantenir viu i garantir la presencialitat és també una qüestió de supervivència. Els infants i joves ho necessiten. Per enèsima vegada creuarem els dits perquè aquests siguin els darrers esbufecs de la pandèmia i que els sistemes econòmic i sanitari, desgastats i tensionats, aguantin l’envestida.