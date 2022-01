L’estudi sobre les empreses del Bages que elabora cada any l’Ajuntament de Manresa referma les tendències conegudes dels anys anteriors, entre les quals apareix molt destacadament la potència empresarial de Sant Fruitós i Santpedor i una certa modèstia de Manresa en relació amb el seu pes a la comarca. Amb entorn del 40% de la població i amb una tradició empresarial i industrial mil·lenària, el teixit productiu de Manresa aporta un 31% de la facturació del de la comarca. Es un pes important, però no és el que correspondria a una capital amb un pols empresarial i industrial vigorós. La pèrdua d’actius en favor de la seva àrea metropolitana es produeix des de fa tres dècades en la demografia, amb la fugida de la població jove de classe mitjana que no trobava oferta residencial al seu gust, i amb l’economia, com a conseqüència de tres dècades sense generar bon sòl industrial de forma significativa. Amb sòl a Manresa, algunes instal·lacions de la perifèria serien avui a la capital, que tindria més empenta i recursos per afrontar els moltíssims reptes que té plantejats i que ha d’abordar amb un mal finançament. La feina per fer es paga.