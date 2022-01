El Govern de la Generalitat va llançar un missatge clar a la població quan, en l’enfilada de la sisena onada, va introduir restriccions d’activitat i mobilitat. Els ciutadans van poder estar-hi d’acord o no, però el missatge era clar: van mal dades i cal adoptar una actitud de resistència. I la decisió no es va prendre amb molta antelació, sinó gairebé d’un dia per l’altre, cosa que va generar crítiques merescudes del sector de l’hostaleria, que es va trobar amb les neveres plenes els locals buits. Ara, amb l’onada esdevinguda explosiva com no s’havia vist mai, el Govern llança missatges contradictoris. D’una banda, s’insta a tramitar altes i baixes laborals sense cap tràmit, a la valenta, per desembussar els ambulatoris; d’una altra, se’ns anuncia que el toc de queda s’aixecarà el dia 21, amb la perspectiva que l’onada ja estarà de baixada. Ho estarà? Els casos continuen creixent cada dia. El pic encara no ha arribat. Amb antelació desconeguda fins ara en les decisions de la Generalitat, el toc de queda ja té data de caducitat, mentre el clima social és de desgavell total per l’impacte de l’òmicron. No sembla un moment gaire ben triat per actuar amb previsió.