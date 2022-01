Hi ha polítics que sovint se’ls escalfa la boca i només diuen que estupideses. El president del Partit Popular, Pablo Casado, aquests dies nadalencs va tenir l’ocurrència de dir que les famílies no podrien celebrar juntes el Nadal per culpa del Govern. Uns dies abans havia dit que a Catalunya hi ha professors que no deixen anar al lavabo a fer pipí als nens que parlen en castellà. I més estupideses, com la que es posen pedres a les motxilles dels nens per parlar castellà a l’hora del pati.

L’estupidesa a vegades va acompanyada del cinisme. L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista de fa uns dies va donar aquest titular: «Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de Madrid, pero ya tengo los presupuestos». L’alcalde puntualitzava: «El personaje no lo merece. Yo, motu proprio, (voluntàriament) no lo hubiera hecho. En toda negociación hay que hacer cesiones». Aquesta confessió ve a compte perquè necessitava els vots de «Recupera Madrid» per poder aprovar els pressupostos de l’Ajuntament. L’alcalde tot i que es llicenciat en Dret demostra que és un illetrat. Un breu recordatori: l’escriptora Almudena Grandes , va guanyar uns quants premis literaris entre els quals el Premi Nacional de Narrativa de les Lletres Espanyoles (any 2018) i el premi Jean Monnet de literatura Europea (any 2020); algunes de les seves novel·les s’han portat al cinema. L’Almudena va morir el passat 27 de novembre a l’edat de 61 anys a causa d’un càncer. El senyor Martínez-Almeida és el mateix personatge que fa unes setmanes va manifestar que els crítics amb el rei emèrit haurien de demanar-li disculpes.

Parlant de les bajanades d’algunes eminències del Partit Popular, em ve a la memòria l’inexplicable Toni Cantó. L’actor, i camaleònic polític, fa uns mesos va queixar-se que no podia treballar a Catalunya perquè feia teatre en espanyol. La seva queixa va rebre un allau de crítiques d’actors i actrius que van contestar-li que mai havien tingut cap problema per actuar a Catalunya en castellà (o espanyol). Van desmentir-lo Anabel Alonso, Dani Rovira, Pepón Nieto....La llista d’excel·lents actors i actrius que mai han tingut problemes amb la llengua és llarga. La humorista Ana Morgade va contestar-li amb una descriptiva frase: «no te contratan porqué eres más malo que la droga».

Toni Cantó, qüestionat com actor, ningú li pot discutir la seva destresa com a grimpador. La seva trajectòria política va iniciar-la l’any 2006 i en aquests 15 anys ha format part d’organitzacions polítiques com Vecinos por Torreledones, Unión, Progreso y Democrácia (UPyD), Ciudadanos, i el passat mes de maig va fitxar pel Partit Popular. Ex-diputat a les Corts valencianes, al Congrés dels Diputats, i diputat frustrat a la «Asamblea de la Comunidad de Madrid» per una decisió del Tribunal Constitucional. La presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, el va compensar nomenant-lo director de la recent creada Oficina del Español, amb un sou anual de 75.000 euros. En el PP, tot s’hi val!