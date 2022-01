Novak Djokovic i Boris Johnson són dos espavilats que es creuen per damunt dels altres mortals. De l’un com esportista d’elit i de l’altre com a governant se n’espera que siguin exemplars, però ho són en negatiu. Que s’escapolissin del càstig seria una mala notícia.

L’endemà. Pere Aragonès ha explicat a Madrid que no hi haurà una segona oportunitat de solucionar el conflicte si la taula de diàleg no porta al referèndum d’autodeterminació, però no ha aclarit què passarà quan es constati el fracàs. Xiulen. Aragonès torna a reclamar a l’Estat que posi una proposta sobre la taula, però en realitat ja ho ha fet i és perceptible per a qui s’hi fixi: consisteix en passar dies per empènyer anys, en la confiança que l’independentisme esgotarà les piles en baralles internes. Ramat. La revista d’una associació de metges de família diu que aixequem totes les restriccions per contagiar-nos tots i així immunitzar-nos. Ja és prou complicat amb els polítics tirant-se les mesures pel cap, si també ho fan els facultatius ja podem llançar el barret al foc. Catarritzar. Ens havien dit que la covid evolucionaria cap a una mena de grip que treu el nas cada hivern, però ara ens diuen que s’assemblarà més a una passa de refredats. Quan ja havíem après a dir «gripalització» haurem d’aprendre a pronunciar «catarrització». Villarejo. Des de la banqueta dels acusats, l’excomissari fa ballar els catalans al so de la seva música. Es deu fer uns grans farts de riure. CNI. La relació de l’imam de Ripoll amb l’espionatge espanyol està destinat a convertir-se en un d’aquells Guadianes que emergeixen de tant en tant i després es tornen a amagar fins la següent aparició, sense arribar mai a resoldre’s satisfactòriament. Conspiracions. Cap investigació de cap fet, per extensa i profunda que sigui, no evitarà la propagació de les teories conspiratives, perquè les conclusions de la recerca seran acusades al seu torn de formar part de la conspiració.