El Pere Lladó Sirera va morir el 28 de desembre a l’edat de 95 anys, i va deixar una empremta altament positiva després d’una llarga vida. Una de les seves predileccions era la música, i durant 81 anys fou l’organista de l’església del poble de Valls, on va néixer i passar tota la seva vida. De jovenet va ser alumne de mossèn Josep Armengou de Berga i va ampliar els coneixements musicals de forma autodidacta. Col·laborà en les funcions teatrals del grup artístic local així com a les obres del gremi de Pubills. Encarregat durant dècades de dirigir els assajos i cants del grup coral per les caramelles, així com també de la música del grup coral L’Esplai del Bell Repòs de Súria. L’octubre del 2015, coincidint amb el 75 anys d’organista, la parròquia va oferir-li, a la mateixa església de Valls, un reconeixement i petit homenatge d’agraïment a la seva disponibilitat per la dilatada tasca religiosa i social. Acabada la cerimònia litúrgica, va rebre obsequis de la parròquia , del poble i de l’Ajuntament. Una altra de les seves facetes va ser com a jugador de futbol, de l’equip anomenat aleshores Colònia Valls, possiblement el millor equip de la història futbolística del club ja centenari, i també va ser directiu del club. Quant a la tasca laboral, va ser de botiguer, encarregat de l’economat de l’empresa tèxtil i més endavant propietari de la botiga de queviures Lladó, que més endavant va passar als seus dos fills, que, com els nets, han heretat bona part de les seves qualitats.

Fins als darrers dies va mantenir l’ànim i vitalitat, i va assistir als assajos per la representació dels Pastorets. La maleïda pandèmia va contribuir a tenir un fatal desenllaç i també ha impedit dedicar-li un digne comiat, tot i que la intenció de la família és dedicar-li més endavant, quan les circumstàncies sanitàries ho permetin, un acte de comiat col·lectiu. Fent un breu resum, podem constatar que ha estat una persona molt volguda i apreciada pels vallencs, i sempre ens quedarà el record del seu tarannà i esperit ple de generosos i altruistes sentiments.