Que Jordi Cuixart consideri beneficiós per a la causa retirar-se a la segona línia forma part de la simptomatologia alarmant que presenta el moviment.

Agonia. Si el català mor serà en part per la deixadesa dels parlants, i em pregunto si els reiterats anuncis de defunció imminent no contribueixen a incrementar-la.

Horitzó. «Quan el Govern treballa en el que no soluciona el dia a dia deixa de ser útil», diu la portaveu del PSC, Elia Tortolero. La gent que impulsa somnis de futur està treballant per millorar el dia a dia de les generacions venidores, i aquesta és una tasca fonamental.

Classes. En política n’hi ha que fan, n’hi ha que exigeixen i n’hi ha que exigeixen que s’exigeixi.

3%. Només un tres per cent de treballadors de baixa per òmicron? Per com se’n parla em creia que n’eren un trenta per cent, almenys.

Tot junt. Això de signar alhora la baixa laboral i l’alta per al cap de set dies és més vell que l’anar a peu, però abans es feia a l’ambulatori.

Que llestos. El preu controlat dels autotestos arriba quan comença a alentir-se la velocitat de la propagació. Ves quina casualitat.

Gasogen. Per si de cas Rússia envaeix Ucraïna i peta tot plegat, caldrà buscar als arxius els manuals de construcció i funcionament del gasogen, curiós artefacte que feia anar els cotxes amb gas de la combustió ofegada de llenya o carbó.

Edat. Unes investigacions a l’Àfrica han establert que l’Homo sapiens és 36.000 anys més vell del que es pensava. Deu ser per això que últimament els genolls em fan més la punyeta.

Salsitxes. De sobte hem descobert l’existència de macrogranges d’engreix industrial de bestiar. De veritat no ho sabíem? Ens pensàvem que els porcs de les salsitxes envasades corrien lliures per les deveses?

Saltirons. Aquest any per la Puríssima Constitució tindrem un viaducte de tres ulls. Comencin a fer plans, ja tindran ocasió de desfer-los.