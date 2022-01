Birralàndia. La patronal local de l’oci nocturn ha donat un premi a Díaz Ayuso per una «gestió de la pandèmia» que ha convertit Madrid en la regió amb més sobremortalitat d’Europa. Les prioritats estan ben definides.

Anatema. La frase «en aquests moments existeixen altres prioritats» hauria de ser castigada amb una exclusió temporal de l’activitat política, i amb l’expulsió definitiva en cas de reincidència.

Llibertat. La generositat del Govern ens permetrà passejar a la una de la matinada pels carrers solitaris amb tot tancat i sota zero. Gràcies!

Icona. Novak Djokovic s’ha convertit en referència per a tota mena de polèmiques: sanitàries, polítiques, jurídiques, diplomàtiques, i no ens estranyi si aviat gastronòmiques; vet aquí la profunda dimensió intel·lectual del nostre temps.

Gea. Si una erupció a Oceania pot aixecar mig metre el nivell de l’aigua al Mediterrani, és indiscutible que una tala massiva d’arbres a l’Amazònia pot afectar el clima de Catalunya.

Asfixiats. Si quan no hi havia inflació els preus del supermercat no paraven d’apujar-se, que passarà ara que n’hi ha?

Xuclador. Per fi s’adonen que l’objectiu de l’alta velocitat era facilitar el buidatge de l’Espanya rural cap a la capital, i tanmateix les províncies desèrtiques continuen reclamant més trens (i autovies).

Risc. Si Trapero accepta la feina d’analista de riscos, el primer risc que podria analitzar és el de dirigir els Mossos en temps de còlera.

Britània. Haver fet primer ministre un pallasso histriònic no impedeix, però matisa, el dret a queixar-se per la seva manca de seriositat.

Marcians. La desmanegada reacció inicial a la notícia sobre 21 funcionaris del Parlament que cobren sense treballar-hi ens feia preguntar-nos a quin planeta viuen els partits. Sort que s‘han despertat.

Melic. Que els altres no donin importància a allò que tu consideres fonamental no implica una conspiració mundial contra la teva persona.