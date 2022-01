Navarcles va estrenar ahir un nou, espaiós i lluminós Centre d’Atenció Primària que ha tardat vint anys a fer-se realitat des que l’Ajuntament va començar a treballar per substituir l’antic. La Generalitat no va tardar a acceptar que l’obra era necessària i a mostrar la seva disposició a fer-la possible, però l’operació quedava encallada una vegada i una altra per disputes entre els partits polítics presents al consistori, que no aconseguien posar-se d’acord sobre on s’havia de construir. Un canvi de govern suposava un canvi de decisió, i així era impossible tirar-lo endavant. Ahir, quan obria portes, l’alegria per la posada en funcionament estava tenyida per un pensament inevitable: que bé que hauria anat poder gaudir-ne durant tota la pandèmia, i no haver de passar dos anys de covid en una instal·lació desfasada, sense comptar el que ha suposat fer el trasllat en plena pandèmia. Sovint, els pobles pateixen la deixadesa de les institucions superiors, però no és gens estrany que els projectes s’encallin per la incapacitat dels propis interessats per fer que les coses passin.