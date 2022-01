El que ara anomenem grip normal no sempre ha estat normal. Fa cinc mil anys era nou i estrany. Els científics creuen que el virus original va saltar de les aus aquàtiques als porcs i dels porcs als humans, tres espècies que han viscut juntes durant mil·lenis, comparteixen algunes característiques cel·lulars i han proporcionat al virus del grip un ecosistema ideal per fer proves. Segurament va començar contagiant poc i malament, i es va anar perfeccionant fins a ser capaç de provocar veritables carnisseries. Moltes de les grans pandèmies de l’antiguitat devien ser causades pel grip, però no se sap quines perquè els símptomes inicials són semblants als del tifus i el dengue i sovint es confonen. Al seu llibre sobre el grip de 1918, Laura Spinney afirma que les primeres grans pandèmies que es poden atribuir al grip amb seguretat van ser una de 1557 que va matar una sisena part dels anglesos i una de 1580 que va travessar Europa i va liquidar un de cada deu veïns de Roma. Des de llavors, els registres històrics en documenten sense parar: n’hi ha una el 1781 que, en la fase àlgida, contagiava 30.000 persones al dia a Sant Petersburg. I així, fins a la grip espanyola de 1918, que podria haver matat uns 40 milions de persones, potser el 6% de la població mundial. Des de llavors, no ha tornat a passar res comparable.

El grip s’ha anat convertint en una malaltia relativament benigna, especialment durant les darreres dècades. Però el cert és que no sabem gaire perquè. Ara és estacional i se suposa que la seva mutació anual té a veure amb la migració de les aus que en són el reservori natural, però no se’n coneix bé el mecanisme. Es molt possible que la raó per la qual avui és menys mortal no sigui tant com ha evolucionat el virus sinó com hem evolucionat nosaltres, els nostres hàbits, la nostra sanitat i el nostre estil de vida. En qualsevol cas, el procés ha durat segles.

Ara que es comença a augurar la gripalització de la covid, no puc evitar pensar que sembla estrany que el grip hagi tardat tant a moderar-se i que, en canvi, la covid pugui començar a rendir-se amb mitja dotzena d’onades i un parell anys. Sona una mica optimista. Més aviat, potser ens podem gripalitzar nosaltres: una vacuna anual, més diners per a la ciència, més recursos per als sistemes de salut i contemplar el mon com un únic pacient. Això i entendre que aquest planeta és molt més segur del que ho era fa només un segle però, de cop, s’ha tornat una mica pitjor per als humans. Ho fa de tant en tant. Per als que vivíem en el millor temps de tots els temps, ja és mala sort.