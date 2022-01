Esperem que Vladímir Putin tingui l’amabilitat de no iniciar la nova guerra mundial fins que no s’hagi acabat la pandèmia; ajuntar les dues coses seria un destorb innecessari i de molt mala educació.

Queixalada. La millor manera d’acabar amb el dúmping fiscal per l’impost del patrimoni no és imposar un mínim com planegen els experts que assessoren el ministeri d’Hisenda espanyol, sinó suprimir-lo i deixar de gravar una riquesa que ja va pagar impostos quan va ser generada.

Xuclador. Que Renfe ofereixi viatges de Barcelona a Madrid a set euros podria formar part d’una conspiració espanyolista per buidar Catalunya facilitant una migració massiva de bevedors de cervesa nocturna al paradís de la llibertat, les terrasses i els Boadelles.

La negra. Quan van inventar els fons europeus Next Generation, Pedro Sánchez va pensar que li havia tocat la rifa, però en realitat va treure la bola negra, perquè sigui com sigui que es reparteixin, es disparen les queixes, esclaten els conflictes, es plantegen greuges, tots els territoris es consideren discriminats, i tot plegat acaba als tribunals.

Imputables. Tot polític és susceptible de ser investigat per la justícia, només cal una denúncia particular i un jutge persistent. Això ho sabien els partits quan reclamaven dimissions als altres sense pensar que un dia els podria tocar: preguntin a la Colau.

Nacionals. La part positiva d’això del Parlament és que ens permet exercir el dret sobirà a ser decebuts pels nostres propis polítics.

Diputats. Si els parlamentaris no són capaços de saber com s’administren els diners del Parlament, hem de confiar que sabran controlar com es governen els del país?

La cosa. Molts pensen que valdria la pena propiciar un contagi general per accelerar el final de la pandèmia, però si un governant actua obertament en aquesta direcció l’acusaran d’homicidi per la primera mort que es produeixi.