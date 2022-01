Diguem que no sóc precisament aficionat als concursos, però el cert és que gaudeixo amb la versió junior d’Atrapa’m si pots. Probablement sigui perquè havent-me dedicat a la docència més de quaranta anys, la cultura i l’educació no han deixat mai d’interessar-me; també perquè considero important que a més de posar a prova els coneixements, es fomentin valors, actituds positives i comportaments adequats, cosa que en cap cas és sobrer i que sempre és d’agrair.

És per això que em vull referir molt especialment a en Llucià Ferrer, per la seva professionalitat i pel seu saber fer. El tracte proper i exquisit que dispensa als nois i noies, adobat per un positivisme constant, fan que el concurs es desenvolupi amb serietat i rigor, però en absolut exempt d’un ambient sa i afectuós allunyat de la competitivitat mal entesa.

Encoratjo als responsables d’Atrapa’m si pots a continuar i perseverar en la mateixa línia, també a ignorar crítiques i polèmiques que res tenen a veure amb l’entreteniment, la cultura i l’educació.