En unes declaracions a un programa de televisió, el nou portaveu de «Ciudadanos» a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reconegut que a l’IES El Palau d’aquesta localitat «no hi va haver adoctrinament» per part dels professors a l’octubre del 2017 i que només fou «un malentès».

És d’agrair la sinceritat d’aquestes declaracions, tot i que s’hagin produït quatre anys després de quan tingueren lloc aquells fets, i durant els quals, nou professors de l’esmentat institut patiren un autèntic calvari tant a causa de la seva imputació per haver «humiliat» a alumnes fills de guàrdies civils l’endemà de l’1-0 com també al convertir-se en víctimes d’una infame campanya en contra seva que tingué com a resultat el tan lamentable fet que gran part d’aquests professors es veiessin, pràcticament, obligats a abandonar el centre.

Una campanya de la que, cal recordar-ho per tal de fer justícia, en va ser actiu protagonista el propi partit de Cs i, molt especialment, el seu líder Albert Rivera en reproduir al seu compte de tuiter els noms i fotografies d’aquells professors de El Palau que havien aparegut prèviament en un difamador reportatge de «El Mundo» (29/4/2018) amb uns titulars de portada tan acusadors i insultants com «Los nueve profesores de la infamia».

Demanaran ara perdó Cs i tots aquells altres qui com Societat Civil Catalana o la Asamblea por una «Escuela Bilingüe», entre d’altres, aprofitaren un cas aïllat com el de l’IES El Palau, obviant deliberadament el dret a la presumpció d’innocència d’aquells professors, per poder així arremetre de forma hostil en contra del conjunt de tota l’escola catalana, acusant-la d’«adoctrinament» i d’estar «al servei de l’independentisme» tal com va quedar palès, per exemple, quan participaren en la manifestació que tingué lloc a Sant Andreu de la Barca el 17 de juny del 2018 sota el lema «Ni sectarismo ni adoctrinamiento. Por una escuela de todos»?

Malauradament, penso que és gairebé impossible que aquesta petició de perdó s’arribi a produir si tenim en compte que l’odi a la llengua i a l’escola catalanes constitueixen la principal o una de les principals raons de ser de «Ciudadanos» o de «El Mundo», respectivament. De fet, ja no varen expressar tampoc cap mena de disculpes quan el juliol del 2019 la justícia va arxivar les tres darreres denúncies que encara quedaven contra professors de l’IES El Palau.

I, ara, només cal veure també com, a partir d’uns quants –pocs, sortosament– tuits, carregats d’odi i de mesquinesa, en contra de la família del nen de l’escola de Canet que aconseguí (de moment) el 25 % de castellà per al seu fill, tant «Ciudadanos» com «El Mundo» han criticat l’existència d’una suposada campanya generalitzada d’«assetjament» en contra d’aquella família i, una vegada més, han tornat a instrumentalitzar aquest lamentable cas per atacar novament l’escola catalana, denunciant, fins i tot, l’existència d’un «apartheid» lingüístic al sistema educatiu català, amb editorials i «Cartes del Director» del diari en qüestió tan infames i insultants com “Canet, capital del Apartheid» (11-12-21) i «El delito de Lesa humanidad del Apartheid catalán» (12-12-21), respectivament, en què, com en aquest darrer, s’arriba a comparar el suposat «apartheid» escolar català amb crims tan horribles com els assassinats en massa, les tortures, les violacions, les deportacions, l’esclavitud... Realment demencial! Com poden demanar perdó amb aquestes «credencials»!