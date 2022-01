Berga és una ciutat que porta un endarreriment important en matèria urbanística, i això inclou l’ordenació del moviment dels autobusos. El temps ha anat passant i s’ha convertit en la tercera capital de comarca més gran de Catalunya que no té una estació per al transport públic, un equipament que és present a gairebé totes les capitals del país. En el cas de Berga, l’absència d’estació ha tingut un símbol caricaturesc en la famosa marquesina del passeig de la Pau que protegeix els passatgers que s’esperen, una marquesina que ha calgut anys d’espera per arribar a substituir i que ha estat un símbol de la ineficiència en la gestió de la ciutat. L’autobús desfrenat que va impactar contra una terrassa va ser l’episodi que faltava per posar sobre la taula el patetisme de la situació. Després d’anys i anys de debat sobre on ha d’anar l’estació, resulta que, ara que hi ha una decisió presa, el projecte es complica perquè situar l’estació a la Rasa dels Molins afecta un parc. Berga no té estació, en molt bona part, per la falta d’acord polític local, i al pas que va el tema, continuarà sense estació per la mateixa raó. Si no hi ha un lideratge polític clar i eficient, podem témer que anirà per llarg.