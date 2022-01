N’estem farts de la vulneració dels drets lingüístics que els catalans patim diàriament.

El passat dia 15 de Gener a les 12.10 h a l’establiment Clarel de la plaça Bonavista de Manresa, i (no és la primera vegada que succeïx) ens hem trobat que la dependenta no es dirigeix en català als clients i argumenta que la direcció de Clarel diu que no és necessari d’atendre en els seus clients en català.

Alhora de reclamar el dret a ser atès en català a Catalunya una dependenta de Clarel ens convida a no tornar entrar en aquest establiment si no acceptem de ser atessos en castellà.

Les institucions catalanes no haurien de romandre de braços plegats davant de cap agressió lingüística. Generalitat, Ajuntaments i Consells Comarcals han de fer del català una llengua imprescindible per viure i treballar a casa nostra, perquè en cas contrari ningú ho farà per nosaltres.

Per que els establiments han de complir la llei lingüística a Catalunya i atendre en català? Perquè no és una llei per a espanyols que saben català, sinó una llei de protecció d’una comunitat lingüística amenaçada permanentment per un Estat opressor.

L’article 34 de l’Estatut d’Autonomia cita:«Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d’usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els temes que estableixen les lleis».