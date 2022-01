El Govern té dos mesos per explicar al tribunal com aplicarà el 25% de castellà a les escoles on no s’hi arriba, però podria començar ara mateix a aplicar el 75% de català en totes aquelles on està per sota. I també pot continuar rondinant sense actuar.

Sèrie. Com pot ser que estiguem parlant tranquil·lament d’una guerra probable a l’Est d’Europa i no se’ns posin els pèls de punta? Seria una guerra de veritat, amb morts de veritat, amb conseqüències econòmiques de veritat, no la sèrie èpica d’una plataforma. Herois. La guerra dels llops contra les hienes va causar un gran nombre de baixes entre els valents moltons de tots dos exèrcits. Misteri. El telescopi James Webb orienta el seu gran ull en direcció al passat més remot; la ciència ens apropa a l’origen de l’Univers, però continua sense trobar una explicació a la ximpleria humana. Estrabisme. Mentre deixaven passar les «llicències» per cobrar sense treballar, les seves senyories crucificaven Eduard Pujol per un suposat cas d’assetjament, sense preguntar ni comprovar abans de disparar. Com a exemple de coherència no està gens malament. Ferum nacional. La tifa catalana és igual de pudent, però és la nostra tifa. Decret. Per fer front a les crítiques que els arriben de totes bandes acusant-los d’inacció i de manca d’iniciativa, alguns governs estudien decretar el final de la pandèmia i publicar-ho al diari oficial, prèvia consulta al tribunal de torn. Profetes. Les previsions dels governs sobre l’evolució de la pandèmia no ens les hem de creure al peu de la lletra, i encara menys basar-hi plans, però ens les hem d’apuntar i d’aquí a uns mesos comprovar si n’han encertat alguna. Colau. Contra els desnonaments, per vetllar els drets socials, contra la pobresa energètica: són els objectius de les entitats receptores de les subvencions que han dut Ada Colau a ser denunciada i investigada per un jutjat, motiu pel qual l’oposició vol que plegui.