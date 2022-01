L’Ajuntament d’Isòvol, a la Cerdanya, prepara un concurs per concedir l’explotació d’un local municipal com a petita botiga de queviures. Segueix l’exemple de Prats i Sansor, que ho ha fet recentment, i d’Urús, que ho va fer a l’estiu, a la Cerdanya, i d’altres pobles que han fet operacions similars en altres comarques. En alguns casos la venda de productes essencials es completa amb un servei de cafeteria que fa que el local esdevingui un espai social informal on, sobretot durant l’hivern, quan no hi ha turistes, els veïns poden trobar-se i mantenir viu el contacte personal. El s petits pobles de l’època digital malden per aconseguir una fibra òptica potent, però també per recuperar allò que sempre havia donat vida als pobles: el bar, el forn i la botigueta, que en molts casos han desaparegut. La necessitat de tornar vida als pobles a través d’establiments que ara són molt enyorats ens recorda que la vida digital i el comerç online ens porten directament a la desaparició de tot això que tant es troba a faltar quan desapareix. Allò que més ens agrada dels pobles i les ciutats no té el futur garantit. Que sobrevisqui depèn de cadascú de nosaltres.