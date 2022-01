Tot convida a pensar que la més inútil de les actuals mesures contra la covid, que és la mascareta en espais oberts i amb distància suficient, serà la darrera que s’eliminarà. No ens estranyem si les properes setmanes reobre l’oci nocturn però es manté el morrió obligatori. Aquest divendres decauen quasi totes les altres restriccions, els aforaments deixen d’estar limitats, podem ajuntar les taules i fer colles de trenta, i l’exigència del certificat vaccinal se sotmet a revisió, però mostrar la ganyota al carrer continua sent il·legal. El cert, si ens hi fixem, és que el grau de compliment de la norma a Catalunya no és massa superior a la que es donaria si en lloc d’una imposició fos una recomanació, però ja se sap que un govern que no signa imposicions acaba patint estrès psíquic.

Bruixes. Després de les «accions de desgreuge» a les dones víctimes de la cacera de bruixes entre els segles XV i XVIII, ara cal que el Parlament restauri la memòria dels milers d’esclaus sotmesos per amos i esclavistes catalans, tant aquí com a Amèrica, i la dels milers d’executats per la pena de mort d’ençà que Catalunya existeix, per citar només dues injustícies monstruoses del passat. Segur que en trobaríem moltes més. Ben mirat, el Parlament hauria de crear una comissió específica de reparacions històriques i bona consciència. El preu. La pregunta que ningú formula obertament és la següent: ¿Què tindrà més costos econòmics per als països d’aquesta banda d’Europa, plantar cara a Putin a Ucraïna i entrar en un conflicte que afecti el preu del gas i els intercanvis comercials, o deixar-li via lliure perquè faci la seva i no s’aturi fins que se’n cansi, si és que mai se’n cansa? Ben mirat, la integritat territorial d’Ucraïna ja va ser sacrificada quan ningú no va moure un dit contra l’annexió de Crimea. Pobres! Quan escolto algú dient que la meitat del que ingressa s’ho emporta Hisenda dedueixo que guanya moltíssim més que jo, i no aconsegueixo que em faci pena.