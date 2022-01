El novel·lista i editor barceloní Miquel Adam Rubiralta, de pares manresans, va presentar la seva primera novel·la, L’Amo, al local Espai Òmnium de Manresa, interpel·lat per Simón Vázquez, editor de Bellaterra edicions. Aquest febrer inaugurarà l’editorial La Segona Perifèria. El 1995 va publicar el primer llibre de relats Torero d’hivern. L’Amo s’ha escrit durant els caps de setmana d’agost dels darrers 6 anys i és el resultat dels seus 20 anys d’experiència com a editor treballant per altri. Defineix l’obra com una novel·la d’oficina. Li interessen les situacions quotidianes, com el protagonista Ludvik Slaby que en tot moment es situa en l’àmbit del treball, com a cap de premsa d’una editorial. Slaby treballa a Praga (capital de Txèquia), un país petit com Catalunya, que està al costat d’Alemanya que és una gran potència editorial. El protagonista s’estima la feina, però viu en un ambient laboral que el degrada com a persona. El llibre ressegueix el laberint laboral i la destrucció d’aquest personatge, que implica també la fi de l’amor que sentia per la feina. El Primer Hàmster, l’assalariat innocent culpable, semblant al kapo dels camps de concentració alemanys, que té moltes cares i K que és el cap de l’Slaby i l’amo de l’empresa, completen el trio de personatges principals.

Formalment, el context literari de la novel·la té una narrativa pròpia amb moltes repeticions. El mon laboral d’una oficina és avorrit i per reflectir la «violència» repetitiva que s’hi produeix, la fórmula per fer arribar al lector aquest sentiment sense exagerar-lo, està en el llenguatge. Hi ha frases molt llargues d’un protagonista que recorre el seu laberint. S’inspira en Imre Kertész, escriptor hongarès, Premi Nobel el 2002, l’austríac Thomas Bernhard, que utilitza molt les repeticions i Reiner Stach en l’obra Biografia de Kafka. Li va costar trobar la veu indomable i salvatge del protagonista, en un territori complex com és el del ressentiment i la ràbia, molt explícits a la novel·la. Hi ha moltes cites sobre les lectures efectuades que introdueixen idees d’altres autors a qui es fa un reconeixement explícit. Un dels capítols fa referència al funcionament de les oficines de correus. K utilitza Slaby com a treballador diana, contractat per ser l’ase dels cops amb els clients de fora, sense tenir la potestat de poder solucionar res. S’enfronta amb la burocràcia de correus, sabent que els objectes que hi lliura no li seran acceptats per no complir la normativa. Però, el seu cap li diu «ves i obeeix», amb el resultat que s’enfronten dues burocràcies i l’Slaby rep bufetades de les dues parts. Així que el protagonista inicia la submissió d’anar amb el cap cot per la vida i els altres oloren aquesta servitud. Comença, doncs, un viatge de pèrdua de l’autoestima i un procés de domesticació. Però, l’autor reconeix que és una novel·la hostil perquè quan un deixa de ser víctima és revolta. Aquest nou ésser té dues energies: destructiva i constructiva. La primera és la revolució. A França van passar per la guillotina tots els monàrquics fossin bona gent o no. Fora el fibló, Slaby sent dolor i alliberació. Els personatges revoltats es treuen de sobre la humiliació i augmenten l’autoestima. En mirar enrere, el protagonista conserva l’energia fosca, ressegueix el ressentiment per passar comptes amb el passat i construir una alternativa positiva per seguir amb la pròpia vida.