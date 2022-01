La meva infància i adolescència va estar marcada en positiu per alguns capellans i seglars catòlics que s’esmerçaven a ensenyar-nos valors de justícia, fraternitat, generositat, sentit de país, cultura... També n’hi havia que només es preocupaven del reglament dels pecats i les penitències, però aquests em van fer un efecte menor. Com que el balanç és favorable, em costa condemnar globalment l’Església catòlica, però escàndols com els abusos sexuals i les immatriculacions d’immobles fan que no m’estranyi ni poc ni gens la caiguda espectacular del nombre de practicants i l’ascens dels que es declaren ateus (o agnòstics, que és una manera de declarar-se ateu amb voluntat de no molestar). O potser és al revés; potser és l’abandonament massiu de la pràctica religiosa la que ha preparat la societat per investigar i condemnar els escàndols de la institució que abans rebien complicitats i silencis.

Ignasians de cine. Titulars a la portada del Regió7 d’ahir: «El ferro polític català presidirà dissabte l’acte inicial de Manresa 1522» i «Manresa torna a ser plató, ara per a una sèrie d’Amazon». Saben què uneix la ciutat ignasiana i la ciutat del cinema? L’argument d’enguany de la Innocentada, la tradició teatral manresana que arriba a la seva cita anual el cap de setmana del 4 al 6 de febrer, al Kursaal. Més vincle amb l’actualitat sembla difícil d’aconseguir. Brossa cara. El canvi en el model de recollida d’escombraries tindrà un cost afegit de tres milions d’euros, que equivalen a trenta-vuit euros per persona, i també suposarà una feina extra per complir amb l’exigent normativa de dies, contenidors i targetes d’accés. Amb el nou sistema i la seva avançada tecnologia, ¿la taxa serà proporcional a la quantitat de rebuig dipositat? ¿O pagarà el mateix el titular d’un pis amb un sol ocupant absent la meitat del temps, que el d’aquell on hi viuen sis persones tots els dies de l’any? Victòria. Com que les restriccions no es poden mantenir eternament, serà inevitable que els contraris acabin convençuts que han guanyant.