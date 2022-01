Ja fa temps que s’ha imposat a la premsa i a l’opinió pública en general que la culpa de tot el que passa és dels polítics que es barallen i no es posen d’acord. I amb la història del CAP de Navarcles s’està argumentant el mateix: des del 2005 que es comença a moure el tema, s’ha retardat per les baralles polítiques i això mereix una editorial del diari. Quines baralles? Si només va haver-hi un canvi de govern. És l’explicació fàcil davant la complexitat de la gestió.

Punt de partida. Navarcles va viure el seu creixement urbanístic a finals dels anys setanta. Es va urbanitzar tot, d’una punta a l’altra, sense les cessions dels terrenys per zones verdes i equipaments que calien. Així doncs, no hi havia terrenys per escollir on fer el CAP.

El 2003 es comença a plantejar el tema de l’ampliació d’un CAP ubicat en un edifici municipal des de 1987. On fer-lo? En aquest punt, si que hi havia diferències. CiU, que governava aleshores, va pactar una cessió anticipada al carrer Pau Claris amb els propietaris que havien d’urbanitzar una parcel.la immensa en plena bombolla immobiliària. El PSC, argumentava, que calia potenciar el casc antic i proposava fer-lo a Cal Aguilar, propietat municipal i el seu entorn. El desembre del 2006, s’anunciava que es signava la cessió anticipada.

El juny del 2007 van haver-hi eleccions municipals i el PSC va tornar al govern municipal. Una de les primeres coses que es va fer fou comprovar la cessió anticipada. Si que hi havia un document, però el terreny no estava per cedir a la Generaliltat. Per tenir-lo net, la propietat havia encara de resoldre molts excessos de cabuda, s’havia de fer el projecte d’urbanització, s’havia d’urbanitzar i s’havia de pagar si la urbanització no es duia a terme. N’hi havia per molts anys. No era viable, com es va demostrar després en arribar la crisi. Si el terreny hagués estat a punt, el terreny s’hagués cedit a la Generalitat.

Es va explorar el tema de Cal Aguilar, però Sanitat no estava per rehabilitar edificis sinó per fer-los nous i la proposta no fou acceptada. Tornàvem al taulell de sortida, on fer el CAP?. I en aquest entorn va esclatar la crisi de 2008 i la Generalitat que va aturar inversions de tota mena.

Però el problema era de l’Ajuntament. De fet hi havia lloc al costat de la Biblioteca i del Teatre Auditori i es va explorar de entregar aquells terrenys, però era lluny del centre. En aquest marc es va produir el tancament de DRESCA. Eren terrenys cèntrics i era una bona opció. En les negociacions amb l’empresa es va pactar una cessió anticipada sense compensacions d’un terreny que hauria de servir per ubicar-hi el CAP. El nou terreny estava ben ubicat. El tema semblava resolt.

I aleshores sorgiren nous problemes: el subsol estava contaminat per un vessament antic de fuel i s’havia de descontaminar. A més s’havia d’urbanitzar i traslladar una línia de mitjana tensió. Això implicaria almenys dos anys de gestions i un cost d’un milió d’euros que l’Ajuntament no tenia. Això allargava terminis i generava un cost no previst.

En aquest punt, l’equip de govern va fer un cop de timó a principis del 2016. Calia sacrificar la proximitat i anar a tocar les escoles. Estava urbanitzat, no hi havia contaminació ni cap línia per desplaçar. Això si, era més lluny del centre i molts veïns no ho entendrien. La Generalitat començava a invertir. L’abril de 2017 es cedia el terreny i, a partir d’aquí, ja era responsabilitat de la Generalitat. I el gener de 2022 s’ha inaugurat.

Sí que hi ha una cosa certa, si la recerca de centralitat i proximitat no ens hagués tenallat, s’hauria pogut fer abans al terreny on s’ha fet. Però això no són picabaralles, sinó creences que a vegades determinen les decisions. No podem ésser frívols jutjant i cal ajudar a mostrar la complexitat de la gestió, abans d’argumentar amb els tòpics de sempre.