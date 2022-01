Boris Johnson es troba en el moment més delicat de la seva presidència al Regne Unit. El motiu, l’escàndol ja conegut com a Partygate. Johnson camina ara per la corda fluixa, tot i que es manté ferm en la seva decisió de no dimitir després que s’hagi descobert que va participar en algunes festes i trobades a Downing Street, la residència i oficina oficial del primer ministre britànic, quan el país travessava els moments més durs del confinament.

L’actual número 1 del tenis mundial i candidat a convertir-se en el tenista amb més Grand Slams de la història, Novak Djokovic, també va protagonitzar un dels escàndols més mediàtics relacionats amb la covid-19 a principis d’any amb la seva deportació d’Austràlia que li va impedir participar en l’Open d’aquest país.

Més a prop, però, també hem tingut alguns personatges que no han complert amb la normativa del moment. El passat mes de maig es va caçar al president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, menjant i fumant en l’interior d’un restaurant quan llavors estava prohibit fer-ho per evitar la propagació de la covid-19.

Podria posar molts altres exemples, però tots aquests casos tenen una cosa en comú. Els seus protagonistes es creuen intocables. Costa creure’s la situació de Johnson, que va arribar a estar ingressat a l’UCI per coronavirus, però la veritat és que va arribar a participar en festes amb més de 40 persones en espais tancats. Segurament en aquell moment ell pensava que no se sabria i potser, que no tenia importància, però finalment les nombroses reunions festives han sortit a la llum i l’han obligat a demanar disculpes. Fins i tot s’està duent a terme una investigació policial. Malgrat que ell diu que no dimitirà i continua pensant que és intocable, es podria quedar sense el suport suficient al seu partit per seguir al càrrec.

El tenista serbi és un cas similar. Segons va apuntar la justícia australiana i van informar alguns mitjans, Djokovic va intentar enganyar les autoritats australianes per poder entrar al país sense vacunar-se per disputar l’Open d’Austràlia. Per poder entrar sense haver-se vacunat, Djokovic va creure una bona idea fer veure que havia passat la covid per justificar la seva entrada a Austràlia. De fet, un cop va donar un positiu, que podria ser fals, va viatjar i no va estar confinat quan ho hauria d’haver fet. Després de ser deportat d’Austràlia ha vist que no és intocable i que o bé és un mentider o bé un irresponsable.

Revilla, per la seva banda, continua fent allò pel que se’l coneix. Sortir als programes de televisió estatals com si res hagués passat. Potser ell és més intocable que Djokovic i Johnson.