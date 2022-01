L’Ajuntament de Manresa va avançant en el procés de transformació del model de recollida d’escombraries. L’objectiu és incrementar el nivell de reciclatge, un propòsit que és obligat i al qual hi ha poc a objectar. Altra cosa és quant servei es presta, i com. Els detalls encara estan pendents, però és pertinent plantejar-se ja des d’ara alguns perquès. Per exemple, caldria explicar per què només es podrà obrir el contenidor de deixalles general un cop a la setmana. Per què no dues? O tres? Si és per estimular la separació de l’orgànica, que es podrà baixar cada dia, ha de ser una? Hi ha dades que diuen que cal una restricció tan dràstica per aconseguir un efecte? O per exemple: per què un salt en l’exigència sobre l’orgànica no porta aparellat cap esforç en el reciclatge de l’oli, que és molt contaminant i, en canvi, sembla no rebre mai ni la més mínima atenció per part de l’administració? O també: per què no aclarir què són envasos lleugers i què cal fer-ne, tenint en compte que molts plàstics prims plens de pintura no es poden reciclar? En resum: tot l’esforç que es demani ha de tenir un sentit. No pot ser demanat per adhesió. Cal sentit, cal una utilitat clara, i explicar-la.