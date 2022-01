Un país, una llengua, no tinc cap dubte que molts catalans tenen molt interioritzat aquest concepte, molt probablement el mateix els hi passa a altres ciutadans de la resta d’Espanya.

Parlem d’aquests últims. Per raons de cultura, formació, més ben dit, per poca formació, hi ha gent que creu que a Catalunya parlem el català per molestar. No se’n saben avenir, que al nord-est de la península es parli una altra llengua que no sigui el castellà. Alguns d’ells es posen nerviosos quan el senten. Per què dos espanyols parlen entre ells i jo no els entenc? La majoria, per l’educació rebuda ho entén. Hi ha una minoria que per inquietud intel·lectual, para l’orella per veure si pot entendre alguna cosa. Hi ha una altra minoria que et miren malament, són aquells que no fa tant deien allò d’«hábleme en cristiano». Tenen actituds totalitàries i realment són molt desagradables.

És evident que aquesta colla de gent excloent et volen fer sentir estranger a casa teva, d’alguna manera et venen a dir «o et sotmets o fot el camp». Que difícil és conviure-hi. El millor que es pot fer, quan te’ls trobes, és fer veure que no els sents. Representen l’Espanya predemocràtica. És evident que desconeixen l’article tercer de la Constitució espanyola. A partir d’aquí, per sustentar el seu discurs, dia rere dia, s’inventen greuges que arriben a la paranoia. A cada andanada que arriba, la bestiesa és més grossa i cada cop ens costa més d’entendre que hi hagi gent que s’ho cregui.

Per desgràcia, aquestes actituds no són exclusives del nacionalisme espanyol, a Catalunya hi ha qui sembla que té interès a dividir el país per raó de llengua i a fe de Déu que s’esforcen. Cada cop en són més, o almenys més sorollosos, els que amb l’excusa que el català és una llengua minoritària al costat del castellà, volen fer veure que és l’única llengua del país. Desconeixen l’article sisè de l’Estatut, i no tenen gens d’interès a conèixer-lo. Són aquells altres excloents, que tenen maneres despectives vers aquells que parlen castellà. Fins al punt que en fan paròdia, sovint traspassant totes les línies, arribant fins a la grolleria.

Fa dies que estem vivint un episodi lamentable d’aquestes actituds, uns i altres retroalimentant-se, amb les seves paranoies perquè el TSJC ha ratificat una sentència per la qual l’escola ha d’impartir dues assignatures en castellà. Un debat que, personalment, estava convençut que a hores d’ara estava més que superat, però sembla que no, que és ben viu. Uns i altres hi donen voltes del dret i del revés per no contestar la pregunta que ens hem de fer quan portem els nostres infants a l’escola. Quin objectiu ha de tenir l’ensenyament obligatori vers la llengua? El lògic seria que volguéssim que els nostres joves sabessin parlar, llegir i escriure amb fluïdesa el català, el castellà i l’anglès. De veritat és això el que volem? A mi em perdonaran, però al darrere d’aquesta última polèmica s’amaga que a Catalunya hi ha qui vol que els seus fills no sàpiguen castellà i n’hi ha qui no volen que els seus fills aprenguin català.