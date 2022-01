Manresa inicia avui la celebració del 500è aniversari de l’estada de sant Ignasi a la ciutat, amb un espectacle que promet ser notable precedit per un acte a l’Ajuntament que tindrà la presència simultània (massa insòlita) del president i presidentes de la Generalitat, el Parlament i la Diputació. El programa queda ara exposat al judici dels ciutadans. Possiblement, el fet que la commemoració hagi creat moltes expectatives afavorirà que sigui considerada insuficient. En general, la commemoració d’un fet excepcional queda coixa si no inclou algun esdeveniment o alguna obra excepcional que resulti memorable o que quedi present. El programa de Manresa 2022 és molt ampli, però –descartant una ja improbable visita del Papa– no inclou cap fet d’aquest estil. Ofereix mitja dotzena de propostes més que notables i moltes que poden ser interessants sectorialment, però cap que pugui sorprendre i galvanitzar el públic en general. Segurament, això el penalitzarà en la percepció pública. També és cert que muntar esdeveniments així a Manresa no és fàcil. Sigui com sigui, hi ha molt per triar, i tothom s’ha de sentir convidat a trobar-hi allò que li pot plaure. És un gran any per a Manresa, i cal gaudir-ne.