En l’evangeli d’aquest diumenge podem veure com Jesús, en la seva intervenció pública a Natzaret, és rebutjat per la gent del seu poble fins al punt de fer-lo fora de la sinagoga. No els va agradar sentir-li a dir que la Bona Nova no era per a uns quants escollits sinó que era per a tothom, no parla de venjança sinó d’amor al proïsme. Amb aquesta reacció de rebuig, Jesús aviat va poder veure què podia esperar del seu poble.

L’actuació lliure i alliberadora de Jesús resultava massa molesta i acusadora, les seves paraules posaven en perill massa interessos.

És difícil que un home que actua escoltant fidelment Déu sigui ben acceptat en un poble que viu d’esquena a Ell. «Cap profeta és acceptat a la seva terra».

Aquest relat de Lluc ens ha de servir als creients per replantejar-nos la nostra manera d’entendre i viure el cristianisme. No es pot pretendre seguir fidelment Jesús i no provocar, en certa manera, cap reacció o crítica d’aquelles persones que no estan d’acord amb un plantejament cristià de la vida, els creients som massa «normals» i massa ben acceptats en una societat que no considera tan normal ni tan acceptable mirar les coses des de l’òptica de la fe. El dictat de la moda ens imposa els gestos, el llenguatge, les idees, les actituds i les posicions que hem de defensar. Ens fa por ser diferents.

Es necessita una gran dosi de coratge i de valor per ser fidels a les pròpies creences. És més fàcil viure sense un projecte personal, deixant-se portar pels esdeveniments i convencionalismes socials, és més fàcil viure superficialment segons la moda del moment, no volem passar per estranys o diferents, és més fàcil seguir el ramat i no destacar. No obstant, l’Evangeli ens continua convidant a ser fidels, com Jesús, a les nostres creences.

El cristià d’avui està cridat a viure una fe humil que mira la terra i es preocupa per millorar-la, una fe lúcida que és tolerant però no indiferent, compromesa sense ser fanàtica, una fe que no s’avergonyeix d’actuar segons les pròpies conviccions.