Hi ha tants vaixells al port que no puc veure el mar. L’intueixo pel munt de pals verticals que amb les veles blanques i desades es mengen el blau que cercava. En aquesta sala d’espera de viatges somiats, l’únic blau que veig és el del cel. No fa vent i només es mouen els passejants, excepte la noia que seu a terra, a tocar del mur de pedra que separa el ferm de l’aigua, amb l’esquena repenjada en un habitacle metàl·lic i tancat sense cap rètol que indiqui què és. Les ciutats són plenes d’obstacles que no sabem per què serveixen. La noia llegeix un llibre de portada acolorida. Miro al seu voltant. És l’única que ho fa. M’agradaria dir-li que jo fa estona que passejo amb una novel·la de set-centes pàgines a la bossa que pesa tant com la història que hi explica. Hi ha altres persones amb la mirada fixada en pantalles de mòbil, però no sé si miren, també llegeixen o només s’absenten. Fugir és tan fàcil, ara, que em demano què feia abans de dur el telèfon a la butxaca quan estava atrapada en alguna conversa que no m’interessava. Potser desconnectava. Mirava cap endins. O només observava com qui deixa passar les hores. Si hagués escapat de les llargues converses de sobretaula de diumenge no hauria sentit com la tieta pronunciava la paraula pedrís. Quan penso en ella recordo el seu posat, però sobretot com parlava. No hi ha dues persones que diguin igual la mateixa paraula. Els anys rovellen les veus i els mots evoquen el món personal de qui els diu. Quan ella parlava del pedrís pensava en un espai concret de la cuina dels seus pares on es preparava la vianda, no pas el menjar. Quan deia pedrís, jo sabia que rememorava un tros de la seva vida, ben seu.

Les famílies es defineixen per un grapat de paraules i quatre anècdotes. Ben poca cosa. La resta d’espais són forats buits que els podem respirar en llibertat com si fóssim individus únics, sense abans ni després, o els podem reomplir amb argamassa perquè tot quedi compacte. Un cotxe s’atura al semàfor. No veig qui el condueix. Només clisso el cap de l’acompanyant, un adolescent de cabells rossos i despentinats amb auriculars de diadema, dels grossos, dels que garanteixen aïllament acústic total. Ens avorreix la gent que ens envolta? És possible. Podem triar estar junts en l’espai però ben sols en l’univers. Avui que passa aire per aquesta finestra oberta, i que se sent la vida com crepita intensament al carrer, poso una pedra nova al meu pedrís mentre miro les noies que comparteixen taula i riuen fent-se una foto que en el futur, qui ho sap, servirà per evocar un dia qualsevol de gener en què el cel era blau i la mar no es veia.