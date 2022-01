David, quina tristesa… Tu i jo no ens coneixíem gaire, però t’haig de dir que des del primer dia que vas venir al Guillem Catà vaig pensar que eres molt bona persona. Transmeties bonhomia… Intercanviàvem poques paraules: les justes per dir a quins alumnes tocava classe de trompeta i a quina aula havíeu d’anar; però m’agradava que vinguessis al Catà perquè t’estimaves la música i la mainada. Un alumnat que no sabia ni un borrall de música, molt allunyats del Conservatori i de l’Esclat, però que gràcies a gent com tu podien viure l’experiència de tocar un instrument i compartir la seva música amb els altres T’entregaves a l’ensenyament del teu instrument amb entrega i passió. Era molt xulo tenir-te de profe de la Big Band del Catà!

Has marxat massa aviat; però allà on siguis, vull que sàpigues que la profe de música del Catà sempre guardarà un bon record de tu i la teva feina. Tingues ben segur que has deixat un institut i un món millor que el que et vas trobar. La música és una gran companya de vida i la que has deixat en el cor dels nois i noies, i en el meu, no morirà mai. Sempre et tindrem present amb amor i agraïment. Gràcies per acompanyar-nos i ajudar-nos a omplir el Catà de música!