Aquesta setmana he estat buscant les línies que delimiten el Prepirineu. Des que la consellera Vilagrà va anunciar una consulta a l’Alt Pirineu i l’Aran. La votació pretén que els residents en aquests dos indrets decideixin si es poden fer uns jocs olímpics d’hivern a Catalunya (i a l’Aragó). Més enllà de factors geològics, des del punt de vista de les divisions polítiques, he estat incapaç de traçar cap divisòria incontestable. Hi ha llocs on és molt clar el factor pirinenc com el Bages (no) o els Pallars (sí). En canvi, al Berguedà o al Ripollès el debat serà etern. No és un fet menor. Reitero que ser-ne o no és per on la Generalitat ha discriminat envers el dret d’opinar. Un grup de poc més de seixanta mil ciutadans seran els dipositaris de la sobirana decisió. Els afectarà a ells però a molts més ciutadans d’altres llocs, com els de Barcelona (i els de l’Aragó). Tenint en compte que aquesta mena de votacions acostumen a tenir participacions d’un terç del cens com a màxim, unes divuit mil persones decidiran el que els governants han qualificat de tema «de país». Sembla que no tenen en compte o bé no expliquen que és d’Estat (sense cometes i una majúscula inicial). És qui ho organitza, els paga i el seu cap els inaugura, tal com va succeir a Barcelona el 1992 amb l’avui emèrit.

És evident, tot i que ni ho reconeixen en públic, que han organitzat aquesta votació per guanyar-la. Posant-ho fins i tot per davant del fet primari: un exercici de democràcia plena per assumir, si és necessari, una derrota. Per tant, la convoquen on saben (o es pensen) que els escassos censats votaran a favor. Una transacció no verbal a canvi d’unes vagues promeses d’inversions en el seu «territori». Per cert, una expressió cada dia més tronada i antiquada en boca de tota la classe política.

I a partir d’aquí totes les polèmiques. A molt llarga distància (Lausana), el COI (Comitè Olímpic Internacional) no entenen aquestes diatribes localistes i es giraran d’esquena. A llarga distància (Madrid), el COE (Comitè Olímpic Espanyol) tenen clar que uns jocs esportius són nacionalisme i ells en són molt, però de la variant patriòtica espanyola. A mig camí (Saragossa), el president Lambán va plantar ahir el president Aragonès. No vol fer d’escolanet olímpic. Algú li ha promès mitges olimpíades i a més sap que topar amb catalans dona vots aragonesos. Allò de no ser menys que els veïns sempre guanya, com la banca.

Passada la cantonada (Berga i Ripoll), els contraris han convocat per a demà diumenge a la tarda concentracions de repulsa amb una «acció sorpresa». Els berguedans irredempts, tan temuts a les catifes del poder, convoquen a la plaça Gernika, a menys de cent metres de l’autovia C-16. Els ripollesos en preparen una de similar. Si jo fos un pixapí, aquest cap de setmana m’oblidaria de la neu dels Pirineus. Si no em fan cas, aniran a dormir tard.

Hi ha governants que sembla que estan a punt per participar en la prova olímpica del biatló: combina l’esquí de fons amb el tir a una diana. Per ells s’apunten a un peu.