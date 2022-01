Resulta que un partit com ERC, suposadament defensor del «dret a decidir», ha decidit no deixar-nos participar als ciutadans de les comarques de muntanya, del Solsonès, Ripollès i Berguedà, en la consulta pels Jocs Olímpics d’Hivern 2030. Visca la democràcia! Visca el diàleg!

Curiosa decisió, presa per no sabem ben bé quin òrgan o quines persones, però en cap cas pensant ni parlant amb els representants d’aquestes tres comarques, que vull recordar són des del 1983 (Llei 2/1983) d’Alta Muntanya.

Vull recordar que, en aquestes tres comarques, l’esport de neu ha estat i és un dels seus elements essencials, des de temps immemorials. El Berguedà fou comarca avançada en els esports de neu (Rasos de Peguera), i ara mateix té a Coll de Pal (Bagà) la connexió amb La Molina, i ofereix un dels més importants dominis esquiables de Catalunya. El Solsonès disposa de l’estació de Port del Comte, amb pistes de diversos nivells i dificultats per posar-la a disposició dels entrenaments que necessitin els participants en aquests Jocs, si ens són concedits. I el mateix podem dir de Vallter 2000, a la comarca del Ripollès. Només falta anar-hi per adonar-se de les magnífiques prestacions que poden oferir per a entrenaments i per a alguna prova específica.

He de dir que no m’esperava aquesta retallada a l’hora de decidir a quina població es dirigiria la consulta. Les comarques que seran consultades seran la Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Jussà, l’Alt Urgell i la Cerdanya. Ja està. En total, unes 63.000 persones, i punt.

Pel que fa a la pregunta concreta, encara l’han d’estudiar, i tampoc queda clar el nom definitiu de la candidatura, on uns volen posar-hi Barcelona–Pirineu i altres afegir-hi Aragó, on disposen d’importants estacions, molt aptes per a determinades especialitats.

En resum, la improvisació continua sent «marca de la casa», amb posicions curioses per part d’ERC, com de clara oposició en molts indrets, d’abstenció en d’altres, sota l’excusa que no tenen prou informació, i en algun altre, de suport en veu baixa, per evitar entrar en contradiccions amb el partit, a escala nacional.

Bé, toca prendre nota d’aquesta decisió de la part del Govern, corresponent a ERC, i donar-ne compte a tot el conjunt de les comarques d’Alta Muntanya. L’any vinent tindrem eleccions municipals, en les quals podrem castigar l’oblit i el menysteniment d’aquest partit envers els nostres municipis, per mantenir-los aliens a un gran esdeveniment com poden ser els Jocs d’Hivern 2030.

Els Jocs Olímpics del 92 van ser un esclat de joia, bona organització i èxit perquè tots, repeteixo, tots els municipis ens hi vam sentir representats. No sembla que ERC hagi volgut copiar aquesta cooperació i col·laboració per sumar voluntats i esforços. Convé tenir-ho present en els propers mesos i anys.

I quedi clar el ple suport del partit socialista a una candidatura que pot ser una gran festa esportiva i l’oportunitat de posar al dia les infraestructures, equipaments i serveis de tota l’àrea d’Alta Muntanya.