Molt de dolor i patiment. Ara parlen, ara s’ensorren. Tristos o enfadats. Separadament, ploren tots tres. La història és coneguda: l’octubre del 2020, elles es coneixen i van al partit assegurant que ell, amb qui havien mantingut relacions, les estava assetjant. El partit li retira el càrrec de portaveu i el convida a renunciar al seu escó de diputat. Una informació periodística ho precipita tot. Una brillant carrera política queda congelada, la d’ell. De les dues dones, una ocupa un càrrec en els òrgans del mateix partit.

Passen els mesos i elles no el denuncien davant la justícia; la demanda la interposa ell. El partit es disculpa i li torna la militància. L’acte de conciliació als tribunals fracassa, i ara el jutge ha dictat una interlocutòria contra una d’elles per accions de pressió, acovardiment i difamació amb més de 3.400 missatges de WhatsApp i a les xarxes socials, de la mena «Ara penjaré una foto feta per mi amb elements teus». «Avui qui no dormirà seràs tu».

Per què elles no el van denunciar davant la justícia, en un primer moment? I ara, per què continuen callant? Totes dues m’asseguren que els seus advocats no els permeten parlar clar fins arribar al tribunal. Entenen que el silenci és la seva defensa. Hi va haver assetjament? Per part de qui? Relacions tempestuoses? El jutge dirimirà. Però, qui guanyi, realment guanyarà tot el que vol guanyar o en sortirà afeblit?

El prestigiós magistrat Pascual Ortuño em deia: «Els jutges no resolen els conflictes; s’ha d’anar a la mediació» (reconeguda per la Generalitat). Mediar no és dir ara ja estem en paus. Significa trobar la solució que satisfaci les necessitats actuals expressades per les parts, des de l’acord i amb la seva col·laboració. En aquest cas, suposo que es tracta de restituir la credibilitat, la imatge i el prestigi personal, social i polític per poder recuperar la identitat i crear les condicions per abraçar la salut mental i el benestar. No és fàcil; és possible.

D’elles i ell he sentit frases com aquesta: no m’importa que el partit el restitueixi, tinc molta por i jo no vull fer mal a ningú.