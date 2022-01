La previsió que els contenidors de brossa intel·ligents, amb calendari i targeta, no es posin en marxa a Manresa fins després de les eleccions municipals del 2023 podria ser una pista de la resposta ciutadana que espera obtenir el govern municipal. En el darrer ple el regidor Pol Huguet va deixar clar que són les accions d’obligació les que generen els canvis d’hàbits, perquè d’accions de conscienciació fa dècades que se’n llancen amb resultats poc satisfactoris. Però la imposició de noves obligacions de vegades genera malestar ciutadà, per molt que amb elles es busqui el benefici del comú (ciutadà i planetari). Si la novetat es posa en marxa després de les eleccions, al cap de quatre anys ja ens hi haurem acostumat, no recordarem les queixes de les primeres setmanes i presumirem de lideratge en el medaller de la sostenibilitat.

Casoris. L’exalcalde del Pont de Vilomara, Cecilio Rodríguez, ara dedicat al gremi professional dels casaments, és el cinquè més ben valorat a la província de Barcelona en la categoria d’«organització» pels usuaris del portal Bodas.net. L’exercici de la política municipal és un bon entrenament per oficiar casaments? Segurament que sí, perquè fer d’alcalde implica domini dels procediments, dots de protocol, facilitat per dir coses boniques en les circumstàncies més adverses, i el talent actoral necessari per fer veure que sí, que tot anirà bé i que al municipi i als veïns ens espera un futur de llet i mel. El mateix talent necessari per manifestar, sense posar-se vermell, el convenciment que els nuvis estaran junts fins que la mort els separi. Bruixes. El text de la resolució del Parlament de Catalunya «per a la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria» atribueix la persecució a la «misogínia» que impregnava la societat i a un «poder» que no detalla, però no diu ni mitja paraula del paper de la religió i, concretament, de l’Església catòlica, tot i que la inquisició va ser una institució a mans dels eclesiàstics i la bruixeria va ser considerada «heretgia demoníaca», la pitjor de totes.