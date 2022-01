No és que ho tinguin tot lligat i ben lligat (que també), sinó que ho tenen, ens tenen ben agafats per allà on poden fer més mal i ningú no s’atreveix a regirar-se: la llei, convertida en un pengim-penjam a conveniència i interès.

L’última mostra l’han certificada amb la sentència que obliga l’Ajuntament de Barcelona a retornar la medalla d’or de la ciutat a l’exministre franquista Martín Villa, que li va ser retirada el 2017 per considerar-lo «un dels executors de la repressió i la mort de dissidents polítics durant el franquisme i els primers anys de democràcia». Vist l’atreviment, ja podem preparar-nos per assistir al retorn de noms de carrers i places que l’etapa de recuperació democràtica va eliminar perquè lloaven personatges i ideologia franquistes. A Madrid ja ho han fet amb absoluta fatxenderia i en gallegen «entre vítores de la multitud». Com els que feliciten el jutge que utilitzava el WhastApp per insultar i escarnir els catalans, ara que el fiscal ha tancat el cas perquè es veu que no n’hi havia per a tant.

Com que hi ha un munt de decisions que evidencien l’ús que fa el poder judicial per condicionar la vida del país, sembla inevitable assenyalar que la justícia ha esdevingut l’instrument que permet atemorir la població catalana que no renuncia als seus drets com a nació. Als polis rai, que se’ls podria plantar cara. Però els jutges... Ells diuen el que els està bé (vull dir el que interessa), i els que hi van bé (vull dir Moncloa, partits que viuen del sistema, poders econòmics i mitjans que els sustenten, aplaudeixen i beneeixen) ho imposen com a veritat absoluta: «las sentencias hay que acatarlas y cumplir la ley». Veus! Com fan ells amb les que els plouen des d’Europa, per tant pengim-penjam com s’aplica aquí la justícia. També en donen exemple amb la protecció que fan dels Borbons, com si la història, els exemples recents i les evidències no existissin. Què més s’ha de denunciar perquè s’investigui una monarquia folrada de milions de dubtosa procedència, de comportaments amorals i d’incapacitat manifesta per exercir el paper d’àrbitre imparcial que exigeix el seu càrrec? La monarquia és l’altre instrument del franquisme per mantenir privilegis i poder. Monarquia i justícia. No els calen més instruments per bombardejar Catalunya i quedar bé amb la vianda al plat.

PS1: conseller Giró: «L’evasió d’impostos és un delicte vergonyant i un dissolvent de la cohesió social (...) que perjudica milers de persones, la majoria d’elles molt fràgils».

PS2: el TJUE sentencia que La Moncloa ha de tornar milions per multes desproporcionades i dijous semblava que només se’n beneficiarà Jordi Pujol. Anatema mediàtica!