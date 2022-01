Segur que endinsar-se en la seixantena i estar a punt de debutar com a avi condiciona la mirada. Accepto fins i tot que pugui limitar el camp de visió. No ho nego. Però tampoc crec que acumular anys impliqui claudicar davant el que és modernament correcte. Resulta que en aquest començament d’any he descobert, com molta gent, una nova xarxa social, i no, tampoc em convenç. Es diu Be Real (English, of course, tot i que la va inventar un francès) i proposa que una vegada al dia compartim fotos d’on siguem en aquell moment, fent qualsevol cosa. No quan nosaltres vulguem, sinó quan l’algoritme de torn decideixi que ens ha tocat i, a més, ens dona un límit de dos minuts. És a dir, que els reclams de Be Real són evidents: autenticitat, perquè amb prou feines hi ha temps per assajar un posat o fingir que estàs gaudint d’un viatge paradisíac quan potser t’agafen cagant, i immediatesa, perquè la resposta és pràcticament automàtica.

Així que tot desprèn una aroma de joc senzill per compartir amb col·legues o amb qui et doni la gana; ideal per a adolescents. Però a mi em sona a l’enèsim assalt per conquerir el nostre temps i la nostra atenció. Tinc la sensació que ens estan –o ens estem– convertint en esclaus dels avisos i els missatges. Habitem en l’imperi de les interrupcions. Encara més, crec que els períodes de temps en què podem estar tranquils, tot i que sigui per avorrir-nos, prestant atenció a alguna cosa, a una sola cosa, cada vegada són més escassos. La glorificació de la multitasca és l’última moda en enganys. I, sobre la qualitat d’aquesta manera de socialitzar a distància, la veritat és que en tinc més que dubtes. Per completar el retrat del (gairebé) iaio ancorat en la nostàlgia, afegiré que un llibre, una pel·lícula o una conversa cara a cara els col·loco a anys llum. Perquè com que el temps, a desgrat nostre, és finit, no tinc cap dubte a l’hora d’elegir. Ara hauré de pensar en com convèncer el meu net que mola més L’illa del tresor que compartir una imatge de com et rentes les dents. Això sí que és real.