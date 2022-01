L’anhel de retrobament amb allò que en diem la normalitat no només es manifesta en les ganes de sortir de festa o allargar la sobretaula fins a la matinada. Diumenge passat, un total de 1.800 persones –es diu aviat!– van prendre part en la 24a edició de la Marxa del Terme de Sant Fruitós de Bages, la cita que cada any obre la temporada de caminades populars i que és, darrere de la Transèquia, la més concorreguda de la Catalunya central. Després de l’obligada suspensió de la marxa de l’any passat, habituals i nouvinguts a la convocatòria del Grup Excursionista Posa’t en Marxa van exhibir el poder de convocatòria d’una de les manifestacions cíviques, socials i esportives més arrelades al país, l’excursionisme, el plaer de caminar per caminar sense altra pretensió que fer salut i compartir una estona amb amics i familiars.

Catalunya és país de paisatges variats ple de rutes senyalitzades, camins arranjats i senders marcats. N’hi ha per tot arreu i les comarques centrals són un territori privilegiat per a la pràctica d’una activitat que no demana res més que la voluntat de caminar. No s’ha de ser un atleta ni un superdotat i els beneficis que genera són enormes. Caminar ens proporciona tranquil·litat i ens allunya de les presses i la voracitat competitiva dels temps que ens ha tocat viure. Com si necessitéssim devorar tot allò que fem a tot ritme i amb grans queixalades, fins i tot la natura s’ha convertit en un camp de batalla entre nosaltres i la recerca obsessiva dels nostres límits. Caminar, en canvi, evita que ho convertim tot en una competició. Gaudim de la natura amb serenitat.