El debat esgotador sobre on ha d’anar la futura estació d’autobusos de Berga és una de les causes per les quals la capital del Berguedà és una de les poques de Catalunya que no disposa d’aquest tipus d’equipament i continua tenint els busos al passeig de la Pau. L’Ajuntament ha pres la decisió -la darrera- de situar-lo a la Rasa dels Molins i no a la Font del Ros, que presentaria alguns avantatges, perquè a la Rasa dels Molins hi té un terreny en propietat i el que es podria utilitzar a la Font del Ros s’hauria de comprar. I la Generalitat no farà l’estació fins que no li ofereixin un solar. La Rasa té sòl públic i és cèntrica, però hi ha el perill que entestar-se a fer cabre l’estació allà acabi portant el projecte, novament, a un camí sense sortida. Fer-l’hi cabre exigiria una modificació urbanística i suprimir part d’un parc, cosa a la qual els veïns ja han anunciat que s’oposen. Una mobilització veïnal que portés la modificació urbanística als tribunals eternitzaria novament el problema. L’Ajuntament faria bé negociant a fons amb tots els implicats per tal que, si apunta definitivament a un objectiu, estigui ben segur que podrà arribar fins al final.