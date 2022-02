La plataforma Stop Jocs Olímpics va tallar diumenge a la tarda la C-16 a l’alçada de Berga i la C-17 a la de Ripoll. Era una mesura de pressió al govern català, a qui retreuen que no puguin participar en la consulta anunciada sobre el tema els veïns del Berguedà, del Ripollès i del Solsonès, per bé que són comarques prepirinenques amb instal·lacions relacionades amb l’esport de neu, i també són travessades per les principals vies de comunicació que permeten accedir al Pirineu. Els talls van començar a mitja tarda i es van aixecar al vespre, però les retencions, que ja són habituals en aquestes vies els diumenges, van superar els 15 quilòmetres en tots dos casos i es van allargar durant hores.

La plataforma, a més, retreu a l’executiu català que es vulgui fer un referèndum «sense tenir encara projecte», ja que entenen que llavors el que es pretén és «tenir carta blanca» per després «fer el que vulguin» si s’aprova. Des de la plataforma asseguren que la candidatura «caurà pel seu propi pes» li demanen al govern que «deixi de fer el ridícul». Unes paraules dures, però que no van mal encaminades. Perquè la relació amb l’Aragó no pinta gaire bé, oi?

Jo no sóc ni del Berguedà, ni del Ripollès, ni del Solsonès, ni de cap comarca de l’Alt Pirineu. Però m’atreveixo a exposar interrogants que crec que, a hores d’ara, ningú ha respost amb contundència. El principal argument dels que anhelen la concessió dels jocs d’hivern és que donarà impuls a les infrastructures del Pirineu. Si calen carreteres, trens... els pagaran els del comitè olímpic? o els pagarem entre tots, per variar? Si, a més, són actuacions ja compromeses, perquè no es fan ja? També s’apunta que el fet d’acollir les proves dels esports d’hivern donarà projecció internacional al territori. O sigui, que vindran turistes. Aquest és l’únic horitzó que se li proposa al Pirineu? Perquè també s’ha de fer autocrítica amb Barcelona’92, i el model turístic de la ciutat, a hores d’ara, no és envejable.

I encara hauríem de fer referència al canvi climàtic (hi haurà neu al Pirineu el 2030?), a les implicacions polítiques (així que Catalunya ha alçat la mà amb la proposta, l’Estat s’ha afanyat a implicar-hi una altra comunitat autonòmica)... Però mentre ens entretenim amb això dels Jocs, ens oblidem «dels temes que realment interessen a la gent». Per això aplaudeixo als que tallen carreteres i m’estranyo que, amb tot el que ens va caient a sobre, no ens decidim d’una vegada a aturar-ho tot i fer una calçotada, com li va proposar la Chanel a la Bandini després del desenllaç esperpèntic del Benidorm Fest. I que la final d’Eurovisió la facin a Baqueira, tu!