Tots preocupats durant els anys de Trump perquè ens emboliqui en una guerra i ara tots els mitjans encantats que la pugui muntar Biden en només un any de govern quan, i mira quina casualitat la seva popularitat està per terra. I això que els mitjans venien aquest president dels EUA com a progressista. Per què a tot el que estigui a la UE ens hauria de preocupar molt l’escalada militar a Europa: L’OTAN mou tropes i sistemes d’armes cap a fronteres amb Rússia.

Una UE suïcida que compra la trampa dels EUA per matar la seva autonomia estratègica i continuar subalterna a l’imperi que s’autoproclama xerif del món. Pensem: la guerra seria aquí, no als EUA.

Resumint una miqueta, Ucraïna viu en conflicte armat latent des de l’annexió de la península de Crimea de majoria pro russa per la Federació Russa i els enfrontaments armats a la regió de Donbàs. Disputa que ha provocat milers de morts, desplaçaments de població i persones refugiades. Tot en ple procés de substitució dels combustibles i energies, la barreja del gas rus i el seu subministrament, els interessos imperials de sempre dels EUA i com a no de Rússia (envoltada per un munt de bases de l’OTAN -EUA incomprensible, ja que ens venien que la guerra freda havia acabat) , sense oblidar els d’Alemanya, la Gran Bretanya, França i la resta d’Estats de la Unió Europea dins de l’OTAN que són un còctel ideològic.

Els grans absents són l’opinió i la capacitat del poble d’Ucraïna per decidir de manera sobirana el seu futur i les seves relacions amb la resta de la comunitat internacional. Sabem el que diuen les potències imperialistes i els seus aliats a cada bàndol, però el que opinen els ucraïnesos, no. Tots parlen de Pau des de Washington a Moscou i alhora tots sumen tropes en un embolic que garanteix qualsevol cosa menys la pau i el respecte als drets i la sobirania dels pobles.

Si escoltes atentament el ministre Espanyol Albares a la Comissió d’Afers Exteriors. Es veu que porta ben apresa la lliçó dels EUA: retòrica OTAN, mentides i exageració sobre Rússia i molt de militarisme amagat en guant de suposada distensió. En resum, poca Europa i molt imperialisme EUA. I si Albares treu pit de l’enviament de més tropes espanyoles (fragata al mar Negre i avions a Bulgària) a zona de possible conflicte. És a dir, «ardor guerrer», bota d’opressió i mort en comptes de paraula, diàleg o pau.

Els fidels l’OTAN-EUA poden continuar amb la seva falsa propaganda. Defensen el privilegi de l’OTAN i dels EUA a intervenir en assumptes que no els concerneixen perquè creuen en la superioritat moral d’un país que ja ha demostrat la infàmia en reiterades ocasions al llarg de la història, però no vulguin donar-nos les culpes acusant els antiimperialistes de ser enviats del Kremlin i no sé que mes. No els interessa Ucraïna per la llibertat, la democràcia, la defensa de la sobirania nacional o la seguretat del poble ucraïnès, perquè si fos així fa temps s’hagués cridat a l’ordre a l’Aràbia Saudita pels crims de lesa humanitat que comet de manera sistèmica contra un altre país sobirà com el Iemen.

És deshonest voler vendre la geopolítica com un joc en què l’OTAN-EUA és l’actor bondadós preocupat per mantenir un ordre humanista al caos que sempre ha estat el món. No pretenguin convèncer-nos que la seva és la bona guerra. Per això la mobilització per la pau constitueix el millor mitjà per evitar-la. Si continuen pel camí de l’escalada militar que sàpiguen que ja tenen molts al davant. Ni un soldat, ni un vaixell, ni un avió, ni un euro per a la guerra. Recordem que al juny hi haurà cimera de l’OTAN al regne d’Espanya. S’ha de cridar ben fort «No a la guerra» i un «no gran a l’OTAN».