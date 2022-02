Que no tots els passaports valen el mateix ho veiem quan viatgem còmodament a països els habitants dels quals han d’arriscar la seva vida per venir al nostre. Hi ha, però, qui s’ha dedicat a mesurar el poder de cada un dels passaports i a fer-ne un rànquing. El resultat no us sorprendrà. Amb un índex superior als 150 (països visitables sense visat previ) tenim quasi tots els estats d’Europa més els Estats Units, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, el Japó, Corea, i els Emirats Àrabs Units (on només el 15% de la població té aquesta nacionalitat...). A la cua hi ha l’Afganistan, Síria i Iraq, països que surten de llargues i terribles guerres, i una mica per sobre, la gran majoria de països pobres d’Àfrica, Àsia i Amèrica, amb passaports amb un poder inferior 50. Paradoxalment (o no) són els països amb raons objectives (fam, guerra, persecució) per marxar-ne on els seus ciutadans més dificultats tenen per fer-ho, i és on millor vivim, i on viatjar forma part del lleure, on tenim més facilitats.

Les desigualtats provocades pel color del passaport comencen a les fronteres però no s’acaben aquí. A cada un dels països la nacionalitat administrativa condiciona també els drets fonamentals de cadascú. Ho sabem prou. Persones procedents d’altres llocs del món, amb residència efectiva, estable i continuada a Catalunya, que paguen els corresponents impostos i que estan obligats a obeir les mateixes lleis que la resta, queden exclosos de la democràcia (no poden votar), de determinades ajudes (beques, per exemple) o de l’accés a la funció pública, i han de viure amb la por a què, en qualsevol moment, la retirada del permís de residència els deixi a la intempèrie legal més absoluta. És una discriminació amb unes bases jurídiques molt consolidades, concretament l’article 14 de la Constitució que afirma que «els espanyols», i no les persones!, són iguals davant la llei. Per això l’any 2018 la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància, vinculada al Consell d’Europa, va reclamar (sense èxit...) al regne d’Espanya que el modifiqués. Quan el món estigui preparat per actualitzar la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 (esperem que no calgui una nova guerra mundial) una de les coses que caldrà revisar és el paper que reservat als estats. Fins ara s’ha entès la nacionalitat administrativa i els estats que les concedeixen com una garantia dels drets reconeguts a la Declaració Universal que han signat. Per això Nacions Unides lluita contra l’stateless, que deixa a milions de persones al món sense existència legal reconeguda. El fet, però, és que actualment la nacionalitat administrativa és cada cop més una font de desigualtat i discriminació. I és que, més enllà d’identitats sentides, el passaport que ens toca (com en una loteria) en el moment de néixer determina drets i oportunitats fins al punt de posar en entredit l’article primer de la Declaració: Tots els éssers humans neixen lliure i iguals en drets i dignitat.