Els qui acusen l’independentisme de fer debats parlamentaris aliens a l’interès de la gent deuen estar contents amb la iniciativa de l’esquerra galleguista per discutir al Congrés el resultat del concurs que ha escollit la representant espanyola a Eurovisió. La ciutadania no parla de res més (bé, sí: de l’epopeia de Rafa Nadal), i tant els qui defensen la megateta de la catalana Rigoberta Bandini com els qui salten amb les panderetes gallegues de Tanxugueiras s’indignen per la victòria d’una tal Chanel, olesana d’origen cubà i cançó de laboratori. «Tongo, tongo!», criden les masses. I si les masses criden, el Congrés n’ha de parlar. Per vist que són tant d’esquerres, els podemites galleguistes no s’adonen que la funció de tot el show eurovisiu és distreure el precariat (abans dit proletariat) amb batalletes innòcues perquè no faci la revolució. Si amb Marx l’opi del poble era la religió, i amb Franco i Bernabeu era el futbol (acudit per a iniciats), ja fa temps que la televisió fa la feina, ara en profitosa simbiosi amb les xarxes socials.

Èpica. A l’ homèric partit de tennis entre Nadal i Medvedev només li va faltar resoldre’s en un tie break inacabable fins la mort per esgotament del perdedor, però el cert és que ja era hora de dinar, i els diumenges el dinar és important. Savis. Fa una dècada vam convertir-nos tots en experts en economia capaços d’explicar l’austericidi. Després vam esdevenir procesòlegs amb totes les claus dels fets del 2017. Fa dos anys ens vam graduar en epidemiologia de masses als cursos televisats del panell d’experts habituals. I ara som doctors en relacions internacionals especialitzats en Rússia i l’Europa de l’Est. De tantes com en diem, segur que alguna n’endevinarem. Avís. Els diputats que permeten als socialistes portuguesos arribar a la majoria absoluta són els que perd l’esquerra radical que va forçar l’avançament electoral. Els electors els han passat factura. Segur que als quarters generals de Podem n’han pres bona nota.