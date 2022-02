La fase de tria de la candidata per defensar els interessos de RTVE en el concurs Eurovisió ha obert un combat públic sobre la força del vot popular en un concurs i la voluntat dels organitzadors que viuen uns metres més enllà de les decisions populars, situats en temes més empresarials i econòmics. Calia una tria i la tria es va fer, Chanel Terrero i el seu SloMo. Fa anys que la representació espanyola en aquest concurs ben fum abans d’anar-hi i torna amb la cua entrecames. I és just defensar per als propis interessos de la cadena pública que algun dia es produeixi un canvi de tendència. Per aquest any, el jurat del concurs considera que una fórmula de música amb ritmes llatins, amb un espanyol parlat amb mots anglesos i plena de tòpics sobre un determinat paper de la dona, pot donar més joc. Chanel Terrero, la cantant d’Olesa de Montserrat triada per defensar el tema SloMo, segur que ho farà amb moltíssima dignitat.

Es pot opinar tant com es vulgui sobre si el pes del vot del públic o el del jurat havia de ser més o menys important, sobre si s’havien de dir abans quines eren les regles del joc, sobre si hi ha hagut persones del jurat que per la seva implicació en el projecte Chanel no hi haurien d’haver participat o fins i tot se’n pot fer un debat polític al Congrés (potser hem exagerat en la polèmica). Tot hi té cabuda, però hi ha dues qüestions que cal tenir en compte. Per una banda, que Chanel Terrero, cubana de naixement i catalana de creixement, és una noia molt professional, formada, que sap cantar i ballar, que té aptituds per poder fer-se un nom en el món de la cançó. I una segona, qualsevol persona es mereix respecte i no pot ser que una societat li faci un linxament a les xarxes.

I argumentada la validesa de la cantant, actriu i ballarina Chanel i el seu inqüestionable currículum, hi pot haver un espai per defensar altres models musicals. Sí, és cert, Rigoberta Bandini (nom artístic de Paula Ribó) va presentar al concurs de Benidorm un treball molt més interessant (¡Ay mamá!). Encomanadís, que es veu que és una virtut en aquest tipus de competicions musicals, però, sobretot més trencador i original en la música i més potent en el missatge, amb tocs de certa culturalitat com la referència al nu de la part superior del tors en una obra de Delacroix ( Paremos la ciudad/ Sacando un pecho fuera/ al puro estilo Delacroix). Potser millor que el «Y no se confundan/ Señora y señore/ Yo siempre toy ready/ Pa romper cadera, romper corazones/). Oi que és diferent? En diuen gust i estètica.